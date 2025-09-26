Gustavo Álvarez reveló si dejará la U de Chile para ser DT de la selección peruana: "100%..."

Universidad de Chile está entre los cuatro mejores equipos de la Copa Sudamericana tras vencer a Alianza Lima por 2-1 y uno de los baluartes fue Gustavo Álvarez, entrenador que en los últimos días ha sonado como uno de los candidatos para asumir las riendas de la selección peruana.

El estratega argentino primero felicitó al elenco blanquiazul por su campaña que terminó en cuartos de final de la Copa Sudamericana. "Mis felicitaciones a Alianza, un gran rival. Le hace muy bien al fútbol peruano, que hace mucho tiempo que no tenía un representante de tanto nivel en torneos internacionales", dijo para Denganche.

Video: DENGANCHE.

Luego el director técnico que dirigió a Sport Boys y Atlético Grau respondió si ha sido contactado desde Videna para ser el nuevo técnico de la 'Bicolor'. "No tengo ningún llamado, nada", agregó el estratega argentino.

Eso sí, más allá de asegurar que se encuentra completamente enfocado en su presente en la U de Chile, no cerró las puertas a que a fin de año pueda cambiar de aires. "Estoy centrado 100% en la 'U', después a fin de año veremos".

Finalmente, Álvarez reveló que siente mucha gratitud por el Perú, porque fue el primer país en el que comenzó a trabajar fuera de su natal Argentina.

"Al Callao y Piura, a todo Perú. Soy un agradecido, fue el primer país que me abrió las puertas cuando salí de Argentina a trabajar. Le tengo un gran cariño a todo el fútbol y el pueblo peruano", culminó.

Gustavo Álvarez: equipos que ha dirigido