Eddie Fleischman cuestionó ética de Manuel Barreto tras ser DT de Perú: "A él lo pone Ferrari"

La elección de Manuel Barreto como nuevo director técnico interino de la selección peruana ha causado distintos comentarios en los hinchas de la Bicolor, pero también en la prensa nacional. En ese sentido, el periodista Eddie Fleischman cuestionó abiertamente al ex Universitario de Deportes y puso en tela de juicio su valor y ética profesional, ya que aseguró Jean Ferrari lo colocó en ese importante puesto.

En el programa Full Deporte, el comunicador se refirió a la 'Muñeca' y cómo llegó a estar en la Blanquirroja, sobre todo por lo sospechoso que resulta cuando un entrenador interino sale de un combinado patrio para darle paso a otro con el mismo cargo. Por lo natural el siguiente en la lista de sucesión es el estratega oficial, como cuando se fue Pablo Bengoechea para tome el puesto Ricardo Gareca en el 2014.

"No es muy común que uno tenga técnico interino y después sea sustituido el técnico interino por otro técnico interino. Pero en el tránsito llegó Jean Ferrari porque a Óscar Ibáñez lo nombró Lozano y a Barreto lo nombra Jean Ferrari", precisó Eddie Fleischman, asegurando que el ex administrador de Universitario de Deportes fue quien le dio el importante cargo en la selección peruana.

"A mí Barreto me hace dudar mucho con respecto a sus principios y a sus valores profesionales, sus convicciones. Yo no estoy hablando como persona, estoy hablando a nivel profesional, porque Barreto cuando asume la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, asume un cargo administrativo, de oficina, de dirección, de gestión de las selecciones de menores, no de dirección técnica de un equipo o categoría específica", agregó el conocido periodista deportivo.

Manuel Barreto es el nuevo DT de Perú para la próxima fecha FIFA.

Reimond Manco reveló que hay mal ambiente en la selección

Reimond Manco, conocido exfutbolista, le dio la razón a Renato Tapia por su tuit polémico hacia Manuel Barreto cuando se enteró que iba a ser el nuevo director técnico de la selección peruana. El ex Alianza Lima aseguró que llegó a conocer detalles sobre lo que está sucediendo en la interna de los futbolistas de la Bicolor y culpó directamente a Jean Ferrari.

"Ahora entiendo por qué el tuit de Tapia y te la doy amigo, estoy contigo. Todos vimos que cuando la 'U' campeonó en Andahuaylas dijo que lloraran esos cag***, entonces Jean Ferrari se ha ganado una antipatía dentro de la selección. Los jugadores llegaban y lo saludaban, pero nadie se le acercaba y no por Ibáñez, sino por lo de él. Cuando entró al camerino nadie le paraba bola, nadie lo invitó a retirarse, simplemente se retiró porque se sintió mal, ya que nadie le hacía caso", señaló.