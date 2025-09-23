Óscar Ibáñez dio fuerte opinión tras el anuncio de Manuel Barreto como DT de Perú: "Es muy..."

Manuel Barreto liderará los próximos partidos amistosos de la selección peruana en los meses de octubre y noviembre, tras la salida de óscar Ibáñez. En esa línea, tras el anuncio del ex Sporting Cristal en el banquillo del 'equipo de todos', el saliente estratega dejó una categórica opinión.

¿Qué dijo Óscar Ibáñez sobre la designación de Manuel Barreto como DT de Perú?

Mediante una reciente entrevista con el programa de YouTube 'Doble Punta', Ibáñez manifestó que la designación de la 'Muñeca' como estratega interino no fue un tema nada sencillo para la FPF, no obstante, indicó que prefiere mantenerse al margen.

"Lo que pasó después o lo que viene ahora, ya está. ¿La llegada de Manuel Barreto? Es muy difícil, contratar un técnico en esta situación es difícil, no creo que sea un tema fácil traer al entrenador que iniciará el proceso", sostuvo.

Al respecto, Óscar Ibáñez también se refirió a algunas de las críticas que viene recibiendo Barreto tras su anuncio como DT de Perú, sin embargo, dejó en claro que, en la FPF hay profesionales muy capaces y todos están aptos para poder desempeñar la función que se les asigne.

"Yo creo que estaría bueno decir que queda gente muy profesional, con mucha experiencia en la FPF y que sería bueno que se sostenga. Eso va a ser importante para la gente que venga después. En todas las áreas hay muy buenos profesionales", agregó.

Finalmente, el exentrenador de la 'Blanquirroja' fue enfático al pronunciarse sobre su sorpresiva salida del banquillo de la selección, al señalar que su futuro se habría visto expuesto ante las frecuentes consultas que le realizaba la prensa.

"Lo único que me sorprendió es que pudimos ser más prolijos, evitar que en cada conferencia me preguntaran, si vamos a seguir en los partidos amistosos o no, después somos de fútbol y hemos visto cosas de todo tipo", sentenció Ibáñez.