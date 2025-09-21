Fossati dio rotundo comentario sobre la designación de Manuel Barreto como DT de Perú: "¿Quién...."

La delegación de Universitario de Deportes arribó a Lima luego de su importante victoria ante UTC en la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1. Durante su llegada al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, Jorge Fossati fue entrevistado por los medios presentes y respondió de manera contundente sobre la designación de Manuel Barreto como entrenador de la selección peruana.

En medio de todas las preguntas que giraban más en torno a los partidos pendientes que tiene Universitario para luego poder consagrarse campeón nacional, hubo una que se centró en la designación de Barreto como técnico de la selección de Perú hasta fin de año.

"¿Quién soy yo para opinar?", dijo Jorge Fossati de forma contundente, dejando a los periodistas sin una repregunta, ya que fue tajante y no hubo más rodeos sobre el tema de la selección peruana.

Video: Jax Latin Media

Como se recuerda, Fossati asumió como DT de Perú en reemplazo de Juan Reynoso, quien no logró obtener puntos importantes para clasificar al Mundial 2026. De igual manera, el actual técnico de Universitario tampoco tuvo un buen desempeño en la selección nacional, lo que provocó su salida repentina.