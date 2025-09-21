0
ATENCIÓN
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura
EN DIRECTO
Barcelona vs Getafe EN VIVO por LaLiga

Fossati dio rotundo comentario sobre la designación de Manuel Barreto como DT de Perú: "¿Quién...."

Jorge Fossati, actual técnico de Universitario de Deportes, no se guardó nada y lanzó una dura opinión sobre la designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana, luego ganar en el Torneo Clausura.

Luis Blancas
Jorge Fossati dio fuerte comentario sobre la designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana
Jorge Fossati dio fuerte comentario sobre la designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana | Composición: Líbero
COMPARTIR

La delegación de Universitario de Deportes arribó a Lima luego de su importante victoria ante UTC en la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1. Durante su llegada al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, Jorge Fossati fue entrevistado por los medios presentes y respondió de manera contundente sobre la designación de Manuel Barreto como entrenador de la selección peruana.

Universitario venció 1-0 a Alianza Lima y está a dos partidos de ser campeón de la Liga

PUEDES VER: Universitario superó a Alianza Lima y está a dos partidos de ser campeón de la Liga

En medio de todas las preguntas que giraban más en torno a los partidos pendientes que tiene Universitario para luego poder consagrarse campeón nacional, hubo una que se centró en la designación de Barreto como técnico de la selección de Perú hasta fin de año.

"¿Quién soy yo para opinar?", dijo Jorge Fossati de forma contundente, dejando a los periodistas sin una repregunta, ya que fue tajante y no hubo más rodeos sobre el tema de la selección peruana.

Video: Jax Latin Media

Como se recuerda, Fossati asumió como DT de Perú en reemplazo de Juan Reynoso, quien no logró obtener puntos importantes para clasificar al Mundial 2026. De igual manera, el actual técnico de Universitario tampoco tuvo un buen desempeño en la selección nacional, lo que provocó su salida repentina.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Sporting Cristal vs. Juan Pablo II EN VIVO por Liga 1 MAX: transmisión del partido

  2. Barcelona vs. Getafe EN VIVO ONLINE GRATIS vía ESPN por LaLiga

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano