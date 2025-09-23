¿Encaminado a la selección peruana? Se revela futuro de Luis Zubeldía como DT: "Cierra acuerdo"

Uno de los estrategas que sonó fuerte para asumir las riendas de la selección peruana fue Luis Zubeldía. El DT que lideró a Paolo Guerrero en Liga de Quito había sido sondeado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por lo que había probabilidades de que se pueda avanzar con su incorporación. Sin embargo, ahora el técnico argentino tomó una decisión con relación a su futuro.

Según pudo informar el periodista César Luis Merlo, todo está encaminado para que Luis Zubeldía asuma las riendas de Inter de Porto Alegre, quien tras perder ante Gremio de Erick Noriega decidieron destituir al estratega Roger Machado. La directiva no toleró esta caída de 3-2 en el clásico, por lo que pusieron la mirada en el técnico argentino que tuvo su paso en Sao Paulo.

"Inter encaminó la llegada de Luis Zubeldía. Hoy habrá nueva charla y se puede cerrar el trato", manifestó el periodista, quien citó un artículo para ampliar la información.

Luis Zubeldía a un paso de ser nuevo DT de Inter de Porto Alegre.

Justamente, este artículo de "UOL" revela que se están ultimando detalles para cerrar el acuerdo entre entrenador y club. Todo hace indicar que Zubeldía está conforme con el proyecto deportivo, por lo que solo es cuestión de horas para que se estampe la firma y así regrese a dirigir en el Brasileirao.

"El Inter cierra acuerdo con Luis Zubeldía para ser nuevo entrenador. El Internacional ha confirmado la llegada de Luis Zubeldía como su nuevo entrenador. La decisión se tomó tras una reunión virtual celebrada en las últimas horas entre la directiva del club y el cuerpo técnico del argentino. Si avanza, Zubeldía reemplazará a Roger Machado. El argentino jugará en el fútbol brasileño por segunda vez, tras haber dirigido recientemente al São Paulo", informa el portal brasileño.

Luis Zubeldía estuvo en la órbita de la selección peruana

Según se pudo conocer, la FPF consultó por los servicios de Luis Zubeldía para que asuma el liderazgo en la selección peruana, pero el estratega argentino terminó por rechazarlo.

"Perú solo va a poder apuntar a técnicos terrenales. Entiendo que han sondeado a Luis Zubeldía, pero desde su entorno van a rechazar todo tipo de acercamiento. Un entrenador de vanguardia no va a aceptar tan fácil la selección. Por eso es importante conocer la ambición que hay en la FPF", manifestó el periodista Loret de Mola.