Gareca impacta tras confesar por qué no volverá a ser DT de la selección peruana: "Es una..."

La selección peruana confirmó a Manuel Barreto como el técnico interino de cara a los partidos amistosos de octubre y noviembre, mientras se define al próximo estratega absoluto de la 'Bicolor' para el Mundial 2030. En medio de ello, el entrenador argentino Ricardo Gareca, reveló por qué no volverá al mando del 'equipo de todos'.

Ricardo Gareca descartó la chance de dirigir a la selección peruana

Mediante una reciente entrevista con VBAR de Caracol Radio, el popular 'Tigre' fue consultado si ha tenido contacto con representantes de Perú o Venezuela; dos de las selecciones que aún no cuentan con técnicos oficiales en el equipo absoluto, a lo que decidió hablar específicamente de la 'Blanquirroja' y señalar que no existe ninguna chance de regresar debido a que hoy en día la directiva está en búsqueda de otro perfil de DT.

Ricardo Gareca descartó que vuelva a dirigir a la selección peruana/Composición: GLR

"¿Hablé con algún dirigente de Perú o Venezuela? No. En Perú fueron siete años y medio de muchas cosas, de muchas sensaciones. Es una etapa cerrada ya, al menos en la situación actual de Perú. Yo creo que ellos han buscado y buscan otro estilo, otra forma de trabajar, y es respetable, cosa que tengo que respetar en ese aspecto", sostuvo.

A su vez, el experimentado estratega dejó abierta la chance de querer dirigir a América de Cali, donde tuvo paso en el 2005, asimismo, aseguró que su objetivo es no producir algún tipo de incomodidad en el actual cuerpo técnico.

"Supongo que siempre uno tiene la posibilidad de llegar en cualquier momento, respetando, claro, lo único que me interesa es no generar un conflicto, pero es lo que quiero, por supuesto", agregó Gareca.

Ricardo Gareca se pronunció sobre su futuro como DT

Finalmente, el entrenador argentino se pronunció sobre su futuro e hizo hincapié de que recién para inicios del próximo año podrá tomar algún tipo de decisión para volver a sus labores, dependiendo de la oferta que le hayan llegar.

"Yo tengo unos emprendimientos personales en Argentina, lo que he decidido es no trabajar porque tengo cosas postergadas y voy a estar con mi familia. Es necesario la presencia mía con mis hijos. Pero el año que viene la idea es empezar a trabajar. Acá en Argentina, en Colombia o en el lugar que se dé. No tengo problemas del lugar y desde enero puedo escuchar ofertas", sentenció el 'Tigre'.