Christofer Gonzales dio su firme postura sobre el próximo DT de Perú: "A la altura de..."

La selección peruana está en busca de su nuevo técnico tras la destitución de Óscar Ibáñez tras el nefasto cierre de las Eliminatorias 2026. Hasta el momento, solo se barajan algunos nombres como rumores, pero nada concreto. Uno de los convocados para la última fecha doble de setiembre fue Christofer Gonzales, quien no dudó en dejar su postura sobre el tema del próximo DT de la Bicolor.

El volante de Sporting Cristal fue abordado por la prensa a su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez y se tomó un tiempo para referirse sobre el combinado patrio y las posibilidades del nuevo entrenador para el próximo año. En ese aspecto, 'Canchita' espera que el seleccionador nacional sea uno de la altura de Ricardo Gareca.

"Esperemos que a la selección peruana pueda llegar un técnico a la altura de Ricardo Gareca", mencionó el polifuncional jugador en entrevista con algunos medios de comunicación a su arribo a Lima tras la derrota del cuadro celeste ante Cusco FC por la octava fecha del Torneo Clausura.

Video: X - Raúl Chávez

Christofer Gonzales destacó el trabajo de Ricardo Gareca con la selección peruana

Si hay un estratega que ha marcado al futbolista de 32 años en su etapa con la Blanquirroja, ese es sin duda el 'Tigre' Gareca, quien lo empezó a convocar más seguido para el camino rumbo a Catar 2022. Por ello, rescató que el argentino le dio mucha confianza y le cambió el pensamiento al jugador peruano desde su llegada en 2015. "Una confianza que le dio al jugador peruano muy importante, un cambio de chip que fue todo de él", agregó.

Christofer Gonzales fue convocado a los últimos partidos de Perú en las Eliminatorias 2026

Es preciso señalar que Christofer Gonzales fue una de las novedades en la convocatoria de Óscar Ibáñez para los últimos cotejos de la selección peruana ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias 2026. 'Canchita' no era citado a la Bicolor desde el 2023, pero volvió gracias a sus recientes actuaciones con Sporting Cristal.

El mediocampista ofensivo fue titular y disputó todo el primer tiempo en la dolorosa derrota por 3-0 ante Uruguay en Montevideo por la jornada 17, mientras que se quedó en la banca de suplentes en la caída frente a Paraguay en Lima por la mínima diferencia.