Christofer Gonzáles lamentó la pérdida de puntos por el descenso de Binacional: "Es una..."

Esta semana no ha sido la mejor para Sporting Cristal pues no pudo imponerse de local ante UTC y solo empató 2-2 por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. Pero eso no fue la única mala noticia para los celestes ya que además sufrieron la reducción de tres puntos importantes en la tabla de posiciones tras anunciarse el descenso de Binacional. Ello generó que uno de los referentes del equipo, Christofer Gonzales, no se guarde nada y deje contundentes declaraciones sobre la decisión que terminó perjudicando a los celestes.

El mediocampista ofensivo fue abordado por la prensa y entre otras cosas fue consultado sobre lo que le generó al club de La Florida la baja administrativa del 'Poderoso del Sur'. 'Canchita' fue muy tajante al asegurar que las cosas en el campeonato nacional no se vienen haciendo bien desde hace algunas temporadas y reveló lo que sufrió el plantel para viajar a Juliaca en busca de la victoria que no sumará en la clasificación.

"Creo que las cosas no se están haciendo bien y no desde ahora, sino desde ya hace mucho tiempo y eso también dentro de todo nos perjudica porque perdimos el vuelo un día antes por fallas técnicas del avión, tuvimos que ir el mismo día del partido", declaró a los medios de comunicación en zona mixta.

Video: Entre Bolas

En esa misma línea, el futbolista de 32 años fue claro al decir que no le encuentra sentido a que le quiten los puntos a los rimenses ganados ante Binacional y que lo ocurrido no solo es una lástima para ellos porque arruinan el trabajo de una semana, sino también para todo el fútbol nacional.

"O sea, todos lo esfuerzos que también nosotros hacemos como equipo, la misma dirigencia también y que te quiten los puntos, en verdad que no tiene sentido. Nosotros trabajamos día a día para poder competir y bueno, que pasen esos sucesos es una lástima para el fútbol peruano", agregó.

Sporting Cristal había ganado a Binacional en el Torneo Clausura

De acuerdo al reglamento de la Liga 1, si un club era descendido durante el certamen en disputa, se le iban a restar los puntos conseguidos a sus rivales. Eso le ocurrió a Sporting Cristal, que solo una semana antes de la decisión de la FPF contra Binacional, había superado a los de Juliaca de visita por 3-1 con goles de Fernando Pacheco, Alejandro Pósito y Martín Távara.

Sporting Cristal no podrá sumar los tres puntos que ganó ante Binacional en la tabla del Clausura y del Acumulado. Foto: Sporting Cristal

De esta forma, Sporting Cristal ha pasado a estar en el primer lugar momentáneo del Clausura, pero solo con 14 puntos y podría ser superado por Universitario si empata o le gana a Alianza Lima en el clásico. Además, bajó al cuarto lugar del acumulado con 45 unidades.