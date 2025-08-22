El único jugador de Alianza Lima que figura entre los mejores de la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana 2025 continuó con los octavos de final y Alianza Lima logró superar esta etapa al vencer en el global a Universidad Católica de Ecuador. Como era de esperarse, esto generó diversas reacciones en los hinchas blanquiazules, quienes se ilusionan con llegar lejos en el certamen.

En ese contexto, conocieron una grata noticia de la Conmebol respecto a uno de sus jugadores. Y es que a través de sus redes sociales mostraron a uno de los pupilos de Néstor Gorosito entre los mejores del torneo, formando parte del “equipo de la semana” junto a otras importantes figuras.

Futbolista de Alianza Lima integra el once ideal de la Copa Sudamericana

“¡El equipo ideal de la semana! Los 11 mejores tras la vuelta de octavos de final de la Conmebol Sudamericana”, indicaron en sus recientes publicaciones en el que figura Kevin Quevedo, uno de los atacantes más importantes del elenco ‘íntimo’ en la temporada que se lució con espectaculares goles.

Los dirigidos por Néstor Gorosito hicieron historia otra vez en torneos internacionales, dejando en el camino a un equipo ecuatoriano que no pudo imponerse en la ida cuando visitaron Matute y ahora en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

Cabe recordar que la Universidad Católica intentó revertir la situación desde el inicio, pues con 2 goles en contra del partido de ida buscaron abrir rápido el marcador y lo consiguieron a través de Azarias Londoño, sin embargo, los blanquiazules impusieron su juego y lograron darle vuelta al 1-0 de visita.

La publicación de la Conmebol sobre Alianza Lima

Kevin Quevedo: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Kevin Quevedo tiene un valor en el mercado actual de 750 mil €.