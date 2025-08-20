Conmebol se pronunció sobre el partido Independiente vs. U de Chile: ¿Alianza Lima a semifinales?

En Ecuador, Alianza Lima celebró su pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana tras derrotar 2-1 a la U Católica. Sin embargo, los blanquiazules aún no conoce a su rival en dicha instancia porque el duelo entre Independiente vs. U de Chile se suspendió.

Actos de violencia en la tribuna entre hinchas de la U de Chile e Independiente, obligaron a las autoridades a suspender el partido. Sin embargo, hay dudas por conocer qué equipo accederá a los cuartos de final.

En su cuenta oficial, la Conmebol Sudamericana indicó que el partido entre Independiente contra la Universidad de Chile está cancelado.

Conmebol se pronunció sobre el partido U de Chile vs Independiente

"Partido cancelado entre Independiente y Universidad de Chile", expresó la cuenta oficial del torneo. Aún no hay información al respecto sobre el estado de ambos equipos.

¿Qué significa partido cancelado?

La cancelación de un partido significa la interrupción definitiva del partido. Es decir, el duelo no se reanudará en otro momento. Una medida radical que tomó la Conmebol para el Independiente vs U de Chile.

Murió un hincha de la U de Chile tras brutal pelea con barristas de Independiente

U de Chile vs Independiente: ¿Qué sanciones podrían sufrir por cancelar un partido?

El club podría ser descalificado de los próximos torneos organizados por la Conmebol y quedar eliminado del campeonato (en este caso de la Copa Sudamericana). Además, de jugar sus partidos en torneos Conmebol sin hinchas y la multa económica.