0
EN DIRECTO
Universitario vs. Palmeiras por los octavos de la Copa Libertadores

DT de Universidad Católica dio rotundo calificativo a la clasificación de Alianza Lima: "Ellos..."

Diego Martínez, técnico de Universidad Católica de Ecuador se pronunció tras la derrota en Quito e histórica clasificación de Alianza Lima a cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Solange Banchon
DT de Universidad Católica de Ecuador se pronunció tras quedar eliminado ante Alianza Lima
DT de Universidad Católica de Ecuador se pronunció tras quedar eliminado ante Alianza Lima | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima sacó una valiosa victoria en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito ante Universidad Católica de Ecuador y con ello, logró su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Diego Martínez, entrenador del 'Trencito Azul' habló tras el compromiso y fue tajante sobre la hazaña que consiguieron los íntimos.

El premio que logró Alianza Lima tras clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana

PUEDES VER: El millonario premio que ganó Alianza Lima por clasificar a los cuartos de la Copa Sudamericana

DT de Universidad Católica de Ecuador dio firme calificativo a la clasificación de Alianza Lima

En rueda de prensa, el estratega del 'Camaratta' lamentó la reciente eliminación del torneo Conmebol frente a los íntimos y señaló que a partir de ahora, el plantel se encuentra mentalizado en la LigaPro 2025 donde apuntan a acceder al hexagonal. Al respecto, también aprovechó para manifestar que el cuadro de Néstor Gorosito logró una clasificación "justa".

"Tenemos que enfocarnos en Liga Ecuabet, pasar la página porque nuestro objetivo es entrar en los 6 primeros. El partido pasaba por encontrar a Mauro Díaz y Emiliano Clavijo a las espaldas de los volantes de Alianza Lima. Así encontramos el gol, pero corrigieron bien ellos en el segundo tiempo y terminaron clasificando justamente", dijo.

DT de Universidad Católica de Ecuador habló tras la clasificación de Alianza Lima/Composición: GLR

A su vez, el DT de Universidad Católica de Ecuador, dejó en claro que la derrota en Quito repercutió anímicamente en el grupo ya que estaban mentalizados en poder clasificar a los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana. De manera que, en adelante, su principal misión será hacerse fuertes en el torneo local.

"Estamos muy tristes y dolidos porque nos habíamos ilusionado después de una gran Fase de Grupos. Sin embargo, quiero destacar el haber llegado a Octavos de Final. Tenemos que reponernos anímicamente porque el fin de semana tenemos un partido muy importante en Liga Ecuabet", agregó.

En la parte final de sus declaraciones, Diego Martínez hizo una autocrítica del último resultado ante Alianza Lima y se refirió precisamente a la igualdad en el primer tiempo. "Habíamos empezado el partido muy bien, generamos algunas ocasiones de gol y después nuestro gol llegó en un buen momento. Sin embargo, después del gol perdimos la pelota y el envión que nos dio nuestro tanto. Terminamos concediendo el empate", finalizó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Universitario sorprende con mensaje en plena clasificación de Alianza Lima: "La garra es..."

  2. Mundialista ecuatoriano dio fuerte calificativo a Castillo y Gaibor previo al Alianza vs U. Católica: "Son..."

  3. Melgar goleó 4-0 y es líder del campeonato: Así quedó la tabla de posiciones

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano