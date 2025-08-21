DT de Universidad Católica dio rotundo calificativo a la clasificación de Alianza Lima: "Ellos..."

Alianza Lima sacó una valiosa victoria en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito ante Universidad Católica de Ecuador y con ello, logró su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Diego Martínez, entrenador del 'Trencito Azul' habló tras el compromiso y fue tajante sobre la hazaña que consiguieron los íntimos.

DT de Universidad Católica de Ecuador dio firme calificativo a la clasificación de Alianza Lima

En rueda de prensa, el estratega del 'Camaratta' lamentó la reciente eliminación del torneo Conmebol frente a los íntimos y señaló que a partir de ahora, el plantel se encuentra mentalizado en la LigaPro 2025 donde apuntan a acceder al hexagonal. Al respecto, también aprovechó para manifestar que el cuadro de Néstor Gorosito logró una clasificación "justa".

"Tenemos que enfocarnos en Liga Ecuabet, pasar la página porque nuestro objetivo es entrar en los 6 primeros. El partido pasaba por encontrar a Mauro Díaz y Emiliano Clavijo a las espaldas de los volantes de Alianza Lima. Así encontramos el gol, pero corrigieron bien ellos en el segundo tiempo y terminaron clasificando justamente", dijo.

DT de Universidad Católica de Ecuador habló tras la clasificación de Alianza Lima/Composición: GLR

A su vez, el DT de Universidad Católica de Ecuador, dejó en claro que la derrota en Quito repercutió anímicamente en el grupo ya que estaban mentalizados en poder clasificar a los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana. De manera que, en adelante, su principal misión será hacerse fuertes en el torneo local.

"Estamos muy tristes y dolidos porque nos habíamos ilusionado después de una gran Fase de Grupos. Sin embargo, quiero destacar el haber llegado a Octavos de Final. Tenemos que reponernos anímicamente porque el fin de semana tenemos un partido muy importante en Liga Ecuabet", agregó.

En la parte final de sus declaraciones, Diego Martínez hizo una autocrítica del último resultado ante Alianza Lima y se refirió precisamente a la igualdad en el primer tiempo. "Habíamos empezado el partido muy bien, generamos algunas ocasiones de gol y después nuestro gol llegó en un buen momento. Sin embargo, después del gol perdimos la pelota y el envión que nos dio nuestro tanto. Terminamos concediendo el empate", finalizó.