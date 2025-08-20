Mundialista ecuatoriano dio fuerte calificativo a Castillo y Gaibor previo al Alianza vs U. Católica: "Son..."

Alianza Lima se enfrentará a Universidad Católica de Ecuador por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. En medio de esto, Luis Saritama, exjugador íntimo y mundialista con la selección de Ecuador, reapareció para dar un fuerte mensaje sobre Eryc Castillo y Fernando Gaibor, futbolistas ecuatorianos del club aliancista.

En conversación con el programa 'Mano a mano', Saritama, quien fue jugador y campeón de Alianza Lima en 2004, habló sobre los ecuatorianos Castillo y Gaibor previo al duelo contra U. Católica de Ecuador.

Video: DENGANCHE

En primera instancia, Luis Saritama habló sobre cómo se dio la llegada de Fernando Gaibor y Eryc Castillo a Alianza y la conversación crucial que tuvo con José Bellina para que se concretara la llegada de los ecuatorianos al cuadro íntimo para la temporada 2025, donde ya están logrando hitos a nivel internacional en la Copa Sudamericana.

"Lo he visto mucho. Antes de su llegada, conversé con José Bellina por el interés en estos dos jugadores ecuatorianos, y le di un poco mi feedback de lo que conocía. Tuve la oportunidad de ser compañero de Gaibor en la selección, y a Castillo lo enfrenté muchas veces", afirmó en la entrevista con el medio peruano.

Por otro lado, Saritama no se guardó nada y dio un fuerte calificativo sobre Castillo y Gaibor antes del enfrentamiento entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador.

"Son jugadores en los que, para mí, Alianza estaba apostando correctamente, y está siendo una temporada positiva, sobre todo a nivel internacional. El hecho de que Gaibor y Castillo estén dentro del equipo nos llena de orgullo y al mismo tiempo están teniendo una buena temporada en términos generales", manifestó.

Por último, el campeón con Alianza en 2004, Luis Saritama, hizo una sorpresiva comparación con Fernando Gaibor, ya que ambos jugaron en la misma posición y tienen la misma nacionalidad, además de compartir selección en Ecuador.

"Tuvimos la oportunidad de enfrentarnos a Fernando y compartir en la selección. Jugábamos en la misma posición, con niveles muy parecidos, pero con características diferentes. Por ejemplo, yo tenía mayor intensidad en el ida y vuelta, él mayor control con la pelota y con muy buena técnica. En términos generales, Fernando es un gran jugador aquí en el país. Ojalá sea una especie de cábala que cuando haya dos ecuatorianos en Alianza, se pueda salir campeón", concluyó.