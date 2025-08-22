- Hoy:
¡Atención, Alianza! Revelan la primera sanción a Independiente tras incidentes con hinchas de U de Chile
En Argentina informaron la primera sanción que tendrá Independiente con miras a su próximo partido ante Platense por la Liga Profesional 2025. ¿Cierre del estadio?
Este domingo 24 de agosto, Independiente tendrá que recibir a Platense por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. A propósito de este partido, el último viernes, desde Argentina anunciaron la primera sanción hacia los 'Diablos Rojos'. ¿Qué pasó?
PUEDES VER: El rotundo mensaje de Vidal tras incidentes entre hinchas de Independiente y U de Chile: "Vergüenza y..."
La primera sanción a Independiente tras incidentes en Argentina
En un primer momento, el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso había señalado que el encuentro no iba a jugarse en el Estadio Libertadores de América tras los últimos incidentes entre los fanáticos del 'Rojo' y el 'Romántico Viajero'. Sin embargo, en el transcurso de la mañana, se confirmó que el duelo si podrá llevarse a cabo, luego del pedido que realizó un fiscal.
En dicho documento, la autoridad pidió la "clausura y suspensión" del recinto deportivo ubicado en Avellaneda, o de lo contrario que pueda albergar un encuentro sin la presencia de público. De esta forma, se conoce la primera sanción al 'Orgullo Nacional', después del último hecho que hizo noticia a nivel internacional.
"Se disponga preventivamente la clausura y suspensión del estadio, al menos para jugar con público, pudiéndolo hacer sin la concurrencia de espectadores, salvo que las autoridades prefieran realizar el espectáculo en otro escenario", se detalla en el comunicado que compartió el periodista argentino Germán García Grova.Independiente recibirá a Platense sin hinchas por la Liga Profesional 2025/Foto: Germán García Grova
"Ello hasta tanto se realicen las gestiones conjuntas del Club Atlético Independiente (organizador), la APREVIDE, el Ministerio de Seguridad de esta Provincia, la Asociación del Fútbol Argentino y la CONMEBOL que presente una propuesta que explique lo sucedido y propongan de manera conjunta como han de contener - a futuro - los graves hechos como los aquí expuestos", añadieron.
Independiente vs Platense: horario y fecha del partido
Según la programación oficial, Independiente vs Platense se verán las caras este domingo 24 de agosto a las 18:30 horas locales de Perú o 20:30 horas de Argentina, válido por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.
