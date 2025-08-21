Exfigura de Alianza Lima deja firme postura por lo ocurrido en el Independiente vs U de Chile

Lo ocurrido entre los hinchas de Independiente y U de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 ha dado la vuelta al mundo, además de generar una diversidad de comentarios y opiniones al respecto. Para sorpresa de muchos, un exfutbolista de Alianza Lima se pronunció de forma contundente.

Mediante un comunicado en conjunto del plantel del conjunto chileno que compartió en sus historias de Instagram, Sebastián Rodríguez se mostró apenado por lo suscitado en el Estadio Libertadores de América y preocupado por la salud de los aficionados 'azules'. Además, señaló que lo futbolístico es lo menos importante en este momento.

"Como plantel de Universidad de Chile, expresamos nuestra profunda tristeza por lo sucedido en el estadio de Independiente. Estamos preocupados por el estado de salud de todos nuestros hinchas que fueron brutalmente agredidos. No estamos ajenos a ese dolor y esperamos, sinceramente, que estén en buenas condiciones y puedan volver pronto a sus hogares. Lo deportivo queda en segundo plano. Hoy la vida y la salud de los hinchas es lo primero", es el mensaje que publicó el volante uruguayo.

Sebastián Rodríguez compartió un mensaje en conjunto tras lo sucedido en el Independiente vs U de Chile. Foto: Instagram - Sebastián Rodríguez

¿Qué ocurrió en el Independiente vs. U de Chile?

Mientras se disputaba el segundo tiempo del compromiso disputado en Avellaneda, hinchas de ambos equipos se enfrascaron en una batalla campal en las tribunas del estadio, generando desmanes y heridos. Estos hechos hicieron que la terna arbitral y la Conmebol decidan dar por suspendido el duelo.

Hinchas de Independiente y U de Chile generaron desmanes durante el segundo tiempo del partido en Avellaneda. Foto: AFP

Independiente y U de Chile podrían recibir severas sanciones

En las últimas horas circuló un comunicado falso de la Conmebol donde daban por descalificados de la Copa Sudamericana a Independiente y U de Chile. Sin embargo, lo único cierto hasta el momento es que ambas instituciones deberán dar sus descargos al organismo del fútbol sudamericano en los próximos días y después emitirán un pronunciamiento oficial. Estas podrían ser las sanciones que recibirían los clubes en cuestión.

Independiente y U de Chile podrían ser expulsados de la Copa Sudamericana.

Ambos clubes podrían recibir multas económicas.

Cierre del estadio de Independiente por 8 partidos.

Exclusión de torneos Conmebol por un año para los dos equipos.

Sebastián Rodríguez jugó en Alianza Lima

El mediocampista uruguayo de la U de Chile tuvo la oportunidad de jugar en el 2024 en Alianza Lima, donde se afianzó en el titularato del conjunto blanquiazul durante toda la temporada y fue una de las figuras de aquella plantilla. En total, disputó 3362 minutos en 38 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, en los que marcó 2 goles y dio 9 asistencias.

Sebastián Rodríguez estuvo todo el 2024 en Alianza Lima. Foto: AFP