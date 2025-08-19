Independiente vs U. de Chile EN VIVO vía ESPN: hora y dónde ver octavos de la Copa Sudamericana

Este miércoles 20 de agosto se enfrentan Independiente vs. U de Chile en el Estadio Libertadores de América por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, desde las 19.30 horas de Perú (21.30 de Argentina) y con transmisión de ESPN. A continuación te brindamos todos los detalles para que disfrutes del partido internacional.

Se define uno de los boletos a los cuartos de final de la competición Conmebol, donde el que clasifique se enfrentará al vencedor de la llave entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador. En la ida los chilenos se adelantaron 1-0 gracias al solitario gol de Lucas Assadi en el primer tiempo, por lo que el 'Rojo' está obligado a darle vuelta a este marcador adverso. Con la mínima ventaja forzarán los penales, pero si quiere avanzar directamente deberá ganar por dos goles de diferencia por lo menos.

La U de Chile buscará cerrar su clasificación en la Copa Sudamericana.

Independiente vs. U de Chile: horarios del partido

Te brindamos los diferentes horarios dependiendo tu país de residencia:

México y Costa Rica: 18.30 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 19.30 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 20.30 horas

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 21.30 horas

¿Dónde ver EN VIVO Independiente vs. U de Chile?

La transmisión del partido entre Independiente vs. U de Chile estará a cargo de ESPN 2 para toda Sudamérica. Asimismo, si cuentas con una suscripción a Disney Plus podrás ver el compromiso de la Copa Sudamericana totalmente online en la mencionada plataforma de streaming.

Independiente vs. U de Chile: posibles alineaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

U de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.

Independiente: últimos partidos

Estos son los últimos cinco partidos de Independiente:

Gimnasia 1-0 Independiente

Belgrano 2-0 Independiente

Independiente 0-0 River Plate

U de Chile 1-0 Independiente

Vélez 2-1 Independiente

U de Chile: últimos partidos

Estos son los últimos cinco duelos de la U de Chile:

U La Calera 0-0 U de Chile

U de Chile 0-1 Cobresal

U de Chile 4-1 U Española

U de Chile 1-0 Independiente

U de Chile 1-3 Audax Italiano

¿En qué estadio juega Independiente vs. U de Chile?

El partido se jugará en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, ubicado en la ciudad de Avellaneda, Argentina. Este histórico recinto deportivo tiene capacidad para albergar hasta 42,069 espectadores en sus tribunas.