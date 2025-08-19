Independiente vs U. de Chile EN VIVO vía ESPN: hora y dónde ver octavos de la Copa Sudamericana
Mira la transmisión del partido entre Independiente vs. Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, este miércoles 20 de agosto.
Este miércoles 20 de agosto se enfrentan Independiente vs. U de Chile en el Estadio Libertadores de América por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, desde las 19.30 horas de Perú (21.30 de Argentina) y con transmisión de ESPN. A continuación te brindamos todos los detalles para que disfrutes del partido internacional.
Se define uno de los boletos a los cuartos de final de la competición Conmebol, donde el que clasifique se enfrentará al vencedor de la llave entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador. En la ida los chilenos se adelantaron 1-0 gracias al solitario gol de Lucas Assadi en el primer tiempo, por lo que el 'Rojo' está obligado a darle vuelta a este marcador adverso. Con la mínima ventaja forzarán los penales, pero si quiere avanzar directamente deberá ganar por dos goles de diferencia por lo menos.La U de Chile buscará cerrar su clasificación en la Copa Sudamericana.
Independiente vs. U de Chile: horarios del partido
Te brindamos los diferentes horarios dependiendo tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 18.30 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 19.30 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 20.30 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 21.30 horas
¿Dónde ver EN VIVO Independiente vs. U de Chile?
La transmisión del partido entre Independiente vs. U de Chile estará a cargo de ESPN 2 para toda Sudamérica. Asimismo, si cuentas con una suscripción a Disney Plus podrás ver el compromiso de la Copa Sudamericana totalmente online en la mencionada plataforma de streaming.
Independiente vs. U de Chile: posibles alineaciones
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.
U de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.
Independiente: últimos partidos
Estos son los últimos cinco partidos de Independiente:
- Gimnasia 1-0 Independiente
- Belgrano 2-0 Independiente
- Independiente 0-0 River Plate
- U de Chile 1-0 Independiente
- Vélez 2-1 Independiente
U de Chile: últimos partidos
Estos son los últimos cinco duelos de la U de Chile:
- U La Calera 0-0 U de Chile
- U de Chile 0-1 Cobresal
- U de Chile 4-1 U Española
- U de Chile 1-0 Independiente
- U de Chile 1-3 Audax Italiano
¿En qué estadio juega Independiente vs. U de Chile?
El partido se jugará en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, ubicado en la ciudad de Avellaneda, Argentina. Este histórico recinto deportivo tiene capacidad para albergar hasta 42,069 espectadores en sus tribunas.
