Alianza Lima vs. U Católica EN VIVO por Copa Sudamericana: pronósticos, horarios y canales

Alianza Lima se enfrenta U Católica este miércoles 20 de agosto, desde el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima visita a Universidad Católica por la Copa Sudamericana 2025
Alianza Lima visita a Universidad Católica por la Copa Sudamericana 2025 | Composición: Líbero
Alianza Lima y Universidad Católica se enfrentan este miércoles 20 de agosto, a partir de las 19:30 horas de Perú y Ecuador, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Este prometedor cotejo se disputará en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito y será transmitido por DSports.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Los blanquiazules tienen la primera opción de avanzar de ronda tras ganar 2-0 en la ida y con un empate o hasta perdiendo un gol habrá conseguido el objetivo. Por la Liga 1, vienen de vencer 3-1 a ADT en Matute.

Cabe señalar que el elenco victoriano ya no contará con Erick Noriega, que fue traspasado al Gremio; además están Paolo Guerrero y Piero Cari serán baja por lesión.

Alianza Lima se ilusiona con llegar a cuartos de la Sudamericana.

¿Cómo llega U. Católica?

Por su parte, el 'Camarata' ha ganado sus tres partidos de la Copa Sudamericana 2025 en condición de local y necesita vencer al menos por dos goles para forzar los penales y tres para clasificar directo.

El último fin de semana, los dirigidos por Diego Martínez igualaron 1-1 ante Libertad por la Liga Pro de Ecuador y lleva tres partidos sin ganar contando todas las competiciones.

U. Católica de Ecuador apunta a remontar a la serie.

Alianza Lima vs. U Católica: horarios

  • Perú, Ecuador y Colombia: 19:30
  • Chile, Venezuela y Bolivia: 20:30
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:30
  • México: 18:30
  • Estados Unidos: 20:30 (Miami y Nueva York) y 17:30 (Miami)
  • España: 02:30 (del jueves 20)

Alianza Lima vs. U Católica: dónde ver

El partido entre Alianza Lima y Universidad Católica será transmitido por DSports y la plataforma DGO para Perú, Ecuador, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela. Además, en Argentina podrás seguir el cotejo ESPN y Disney Plus.

Alianza Lima vs. U Católica: pronósticos y cuotas

Universidad Católica tiene favoritismo para imponerse a Alianza Lima, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación repasa las cuotas:

CasasU. CatólicaEmpateAlianza Lima
Te Apuesto1.763.564.97
Inkabet1.653.704.70
Apuesta Total1.713.755.00
Betano1.723.855.40
Meridianbet1.693.534.97

Alianza Lima vs. U Católica: estadio

El partido entre Alianza Lima y Universidad Católica se juega en el Estadio Olímpico Atahualpa, recinto que está ubicado en Quito y tiene capacidad para

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

