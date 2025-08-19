Alianza Lima vs. U Católica EN VIVO por Copa Sudamericana: pronósticos, horarios y canales
Alianza Lima se enfrenta U Católica este miércoles 20 de agosto, desde el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Alianza Lima y Universidad Católica se enfrentan este miércoles 20 de agosto, a partir de las 19:30 horas de Perú y Ecuador, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Este prometedor cotejo se disputará en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito y será transmitido por DSports.
¿Cómo llega Alianza Lima?
Los blanquiazules tienen la primera opción de avanzar de ronda tras ganar 2-0 en la ida y con un empate o hasta perdiendo un gol habrá conseguido el objetivo. Por la Liga 1, vienen de vencer 3-1 a ADT en Matute.
Cabe señalar que el elenco victoriano ya no contará con Erick Noriega, que fue traspasado al Gremio; además están Paolo Guerrero y Piero Cari serán baja por lesión.Alianza Lima se ilusiona con llegar a cuartos de la Sudamericana.
¿Cómo llega U. Católica?
Por su parte, el 'Camarata' ha ganado sus tres partidos de la Copa Sudamericana 2025 en condición de local y necesita vencer al menos por dos goles para forzar los penales y tres para clasificar directo.
El último fin de semana, los dirigidos por Diego Martínez igualaron 1-1 ante Libertad por la Liga Pro de Ecuador y lleva tres partidos sin ganar contando todas las competiciones.U. Católica de Ecuador apunta a remontar a la serie.
Alianza Lima vs. U Católica: horarios
- Perú, Ecuador y Colombia: 19:30
- Chile, Venezuela y Bolivia: 20:30
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:30
- México: 18:30
- Estados Unidos: 20:30 (Miami y Nueva York) y 17:30 (Miami)
- España: 02:30 (del jueves 20)
Alianza Lima vs. U Católica: dónde ver
El partido entre Alianza Lima y Universidad Católica será transmitido por DSports y la plataforma DGO para Perú, Ecuador, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela. Además, en Argentina podrás seguir el cotejo ESPN y Disney Plus.
Alianza Lima vs. U Católica: pronósticos y cuotas
Universidad Católica tiene favoritismo para imponerse a Alianza Lima, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación repasa las cuotas:
|Casas
|U. Católica
|Empate
|Alianza Lima
|Te Apuesto
|1.76
|3.56
|4.97
|Inkabet
|1.65
|3.70
|4.70
|Apuesta Total
|1.71
|3.75
|5.00
|Betano
|1.72
|3.85
|5.40
|Meridianbet
|1.69
|3.53
|4.97
Alianza Lima vs. U Católica: estadio
El partido entre Alianza Lima y Universidad Católica se juega en el Estadio Olímpico Atahualpa, recinto que está ubicado en Quito y tiene capacidad para
