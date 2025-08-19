Alianza Lima vs. U Católica EN VIVO por Copa Sudamericana: pronósticos, horarios y canales

Alianza Lima y Universidad Católica se enfrentan este miércoles 20 de agosto, a partir de las 19:30 horas de Perú y Ecuador, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Este prometedor cotejo se disputará en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito y será transmitido por DSports.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Los blanquiazules tienen la primera opción de avanzar de ronda tras ganar 2-0 en la ida y con un empate o hasta perdiendo un gol habrá conseguido el objetivo. Por la Liga 1, vienen de vencer 3-1 a ADT en Matute.

Cabe señalar que el elenco victoriano ya no contará con Erick Noriega, que fue traspasado al Gremio; además están Paolo Guerrero y Piero Cari serán baja por lesión.

Alianza Lima se ilusiona con llegar a cuartos de la Sudamericana.

¿Cómo llega U. Católica?

Por su parte, el 'Camarata' ha ganado sus tres partidos de la Copa Sudamericana 2025 en condición de local y necesita vencer al menos por dos goles para forzar los penales y tres para clasificar directo.

El último fin de semana, los dirigidos por Diego Martínez igualaron 1-1 ante Libertad por la Liga Pro de Ecuador y lleva tres partidos sin ganar contando todas las competiciones.

U. Católica de Ecuador apunta a remontar a la serie.

Alianza Lima vs. U Católica: horarios

Perú, Ecuador y Colombia: 19:30

Chile, Venezuela y Bolivia: 20:30

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:30

México: 18:30

Estados Unidos: 20:30 (Miami y Nueva York) y 17:30 (Miami)

España: 02:30 (del jueves 20)

Alianza Lima vs. U Católica: dónde ver

El partido entre Alianza Lima y Universidad Católica será transmitido por DSports y la plataforma DGO para Perú, Ecuador, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela. Además, en Argentina podrás seguir el cotejo ESPN y Disney Plus.

Alianza Lima vs. U Católica: pronósticos y cuotas

Universidad Católica tiene favoritismo para imponerse a Alianza Lima, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación repasa las cuotas:

Casas U. Católica Empate Alianza Lima Te Apuesto 1.76 3.56 4.97 Inkabet 1.65 3.70 4.70 Apuesta Total 1.71 3.75 5.00 Betano 1.72 3.85 5.40 Meridianbet 1.69 3.53 4.97

Alianza Lima vs. U Católica: estadio

El partido entre Alianza Lima y Universidad Católica se juega en el Estadio Olímpico Atahualpa, recinto que está ubicado en Quito y tiene capacidad para