¡Golazo de Kevin Quevedo! Así fue su 'pinturita' sobre U. Católica para darle la clasificación

Alianza Lima superó a Universidad Católica por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y selló su pase a los cuartos. Kevin Quevedo fue uno de las figuras de la noche, siendo autor del gol de la victoria de los blanquiazules en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, en Ecuador.

PUEDES VER: Universitario anunció los sorpresivos precios de las entradas para el clásico ante Alianza Lima

Un potente remate de larga distancia sentenció el marcador 2-1 y el pase a la siguiente instancia del torneo de la Conmebol. Con este resultado, los dirigidos por Néstor Gorosito vuelven a hacer historia a nivel internacional, desatando la algarabía en la hinchada blanquiazul.

Kevin Quevedo y un golazo para el triunfo de Alianza Lima

Transcurría el minuto 81’ del encuentro cuando el delantero del cuadro ‘íntimo’ encontró un espacio y sacó el remate potente de fuera del área para vencer al guardameta Elías Valencia, quien había ingresado en reemplazo de Johan Lara.

Once de Alianza Lima

Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Alan Cantero o Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

Once de U. Católica

Johan Lara, Gregori Anangono, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero, Luis Moreno, Mauro Díaz, Emiliano Clavijo, Azarias Londoño, Byron Palacios y Mauricio Alonso.