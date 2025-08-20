¡Llegó el empate! Eryc Castillo anotó el 1-1 con golazo y Alianza se ilusiona ante U. Católica

Alianza Lima y Universidad Católica se enfrentan por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, siendo Eryc Castillo autor del gol que desató la alegría de los hinchas blanquiazules y algunos sectores del Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, en Ecuador, pues anotó el empate.

Este tanto llegó en el primer tiempo, solo minutos después del 1-0 de Azarias Londoño, quien abrió el marcador para los locales. Con este resultado parcial, los dirigidos por Néstor Gorosito se ilusionan con la clasificación a la siguiente etapa del torneo de la Conmebol para alegría de todos sus seguidores.