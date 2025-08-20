¡Llegó el empate! Eryc Castillo anotó el 1-1 con golazo y Alianza se ilusiona ante U. Católica
Cuando Alianza Lima más lo sufría, Eryc Castillo encontró el gol del empate en Ecuador sobre la Universidad Católica para la algarabía de los blanquiazules.
Alianza Lima y Universidad Católica se enfrentan por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, siendo Eryc Castillo autor del gol que desató la alegría de los hinchas blanquiazules y algunos sectores del Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, en Ecuador, pues anotó el empate.
Este tanto llegó en el primer tiempo, solo minutos después del 1-0 de Azarias Londoño, quien abrió el marcador para los locales. Con este resultado parcial, los dirigidos por Néstor Gorosito se ilusionan con la clasificación a la siguiente etapa del torneo de la Conmebol para alegría de todos sus seguidores.
