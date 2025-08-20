0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs U Católica por Copa Sudamericana

¡Llegó el empate! Eryc Castillo anotó el 1-1 con golazo y Alianza se ilusiona ante U. Católica

Cuando Alianza Lima más lo sufría, Eryc Castillo encontró el gol del empate en Ecuador sobre la Universidad Católica para la algarabía de los blanquiazules.

Erickson Acuña
Eryc Castillo apareció así en el Alianza Lima vs U. Católica.
Eryc Castillo apareció así en el Alianza Lima vs U. Católica. | DirecTV Sports | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima y Universidad Católica se enfrentan por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, siendo Eryc Castillo autor del gol que desató la alegría de los hinchas blanquiazules y algunos sectores del Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, en Ecuador, pues anotó el empate.

Jorge Célico se refirió al Alianza Lima de Néstor Gorosito.

PUEDES VER: Jorge Célico, ex DT de U. Católica, dio firme calificativo a Alianza: "Es un equipo que…"

Este tanto llegó en el primer tiempo, solo minutos después del 1-0 de Azarias Londoño, quien abrió el marcador para los locales. Con este resultado parcial, los dirigidos por Néstor Gorosito se ilusionan con la clasificación a la siguiente etapa del torneo de la Conmebol para alegría de todos sus seguidores. 

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Ver Alianza Lima vs U Católica EN VIVO ONLINE GRATIS vía DIRECTV y DSports: transmisión del partido

  2. ¡Llegó el empate! Eryc Castillo anotó el 1-1 con golazo y Alianza se ilusiona ante U. Católica

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano