El millonario premio que ganó Alianza Lima por clasificar a los cuartos de la Copa Sudamericana

Alianza Lima eliminó a la Universidad Católica y clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Además, de seguir haciendo historia en un torneo continental, los blanquiazules sumaron importante ingreso económico a sus arcas.

Por acceder a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Alianza Lima ganó el premio de 700.000 dólares, aproximadamente 2.5 millones de soles. Un motivo más para que el 'Pueblo Blanquiazul' siga celebrando.

No cabe duda que es una temporada de ensueño para Alianza Lima. Iniciaron su camino en los torneos organizados por la Conmebol en la Fase 1 de la Copa Libertadores y lograron acceder a la fase de grupos.

Tras quedar terceros en su grupo de la Copa Libertadores, clasificaron a la Sudamericana. En los playoffs, eliminaron a Gremio y ahora, acaban de dejar en el camino a la Universidad Católica.

¿Cuánto ganó Alianza Lima en este 2025 en torneos Conmebol?

En la Fase 1 de la Copa Libertadores: Alianza Lima ganó 400 mil dólares.

En la Fase 2 de la Copa Libertadores: Alianza Lima ganó 500 mil dólares.

En la Fase 3 de la Copa Libertadores: Alianza Lima ganó 600 mil dólares.

Por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores: 3.000.000 dólares.

Por ganar a Talleres: 330.000 dólares.

Por clasificar a la Copa Sudamericana: 500.000 dólares.

Por ganar a Gremio en los playoffs de Copa Sudamericana: 115.000 dólares.

Clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana: 600.000 dólares.

Ganar a la U Católica por Copa Sudamericana: 115.000 dólares.

Clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana: 700.000 dólares.

En total, Alianza Lima recaudó en total 6.8 millones de dólares.