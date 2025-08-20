0
Cienciano anunció primer despedido tras eliminación de Copa Sudamericana

Tras el 4-0 global, Cienciano le dijo adiós a la Copa Sudamericana 2025, por lo que tomó una radical medida que sorprendió a los hinchas.

Erickson Acuña
Cienciano y Bolívar se enfrentaron por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, dejando como resultado una victoria para el conjunto boliviano por 2-0. Tras el partido disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, el club imperial tomó una drástica medida.

El ‘Papá’ no pudo revertir la situación en condición de local y terminó despidiéndose del torneo de la Conmebol con un marcador global de 4-0 en contra. Como era de esperarse, esto generó diversas reacciones en los hinchas y usuarios en general que esperaban un mejor resultado.

Cienciano y una importante medida tras eliminación de Copa Sudamericana

“Informamos a nuestros hinchas y a la opinión pública que el Sr. Zoe Ganoza ha culminado su gestión como Gerente Deportivo del Club Cienciano. Agradecemos el trabajo realizado durante este periodo y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos profesionales”, indicó el comunicado. 

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

