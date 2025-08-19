¿Dónde ver Alianza Lima vs U Católica por los octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana?

¡Llegó la hora de la verdad! Alianza Lima vs. U Católica se ven las caras este miércoles 20 de agosto por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Ambos equipos lucharán por lograr el pase a la siguiente instancia del torneo desde el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito a partir de las 19:30 horas de Perú. Conoce en que canales sintonizar este decisivo cotejo.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. U. Católica de Ecuador EN VIVO?

Si no quieres perderte de ningún detalle del encuentro entre los 'blanquiazules' y el 'Trencito Azul' por el certamen continental, es preciso señalar que será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de DSports en Perú y Ecuador. A continuación, te damos a conocer los canales que pasarán el duelo en el resto del continente.

Argentina: ESPN 2

Brasil: Paramount+ 1, Prime Video

Bolivia: DSports

Chile: DSports

Colombia: DSports

Ecuador: DSports

Paraguay: DSports

Perú: DSports

Uruguay: DSports

Venezuela: DSports

¿Cómo ver Alianza Lima vs. U Católica EN VIVO por DSports?

La vuelta entre Alianza Lima vs. U Católica lo pasará el operador de cable DIRECTV. Conoce cuales son los canales que deberá sintonizar para seguir de cerca el duelo copero.

DSports: canales 610 y 1610 HD de DIRECTV

¿Cómo ver vía streaming Alianza Lima vs. U Católica EN VIVO?

El compromiso entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador también será transmitido vía streaming en todo el continente por la aplicación DGO desde cualquier PC, celular y smart TV.

Alianza Lima vs. U Católica: posibles alineaciones

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Alan Cantero (Kevin Quevedo), Eryc Castillo, Hernán Barcos. DT: Néstor Gorosito.

Universidad Católica: Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero; Daniel Clavijo, Luis Moreno, Mauro Díaz, Mauricio Alonso, Azarías Londoño; Byron Palacios. DT: Diego Martínez.

¿Cómo llegan Alianza Lima y U Católica?

Alianza Lima está en Ecuador con la moral elevada por los últimos resultados conseguidos. En la ida logró sacar una ventaja de dos goles al elenco norteño, por lo que solo le sirve un empate como mínimo para acceder a los cuartos de final de la Sudamericana. Además, lograron vencer 3-0 el último fin de semana a ADT por el Torneo Clausura.

Alianza Lima está a un paso de meterse entre los ocho mejores equipos de la Copa Sudamericana 2025. Foto: Alianza Lima

Por su parte, U Católica no la pasa nada bien, pues no ha podido ganar en sus últimos tres encuentros (dos por liga local y uno por certamen internacional). El pasado sábado no pasó del empate 1-1 ante Libertad, pero buscarán recuperarse del mal momento venciendo por una diferencia de tres tantos a los blanquiazules.