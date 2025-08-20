ESPN no transmitirá el partido de Alianza vs U. Católica por Sudamericana: conoce el canal oficial

¡Llegó el gran día! HOY miércoles 20 de agosto, Alianza Lima define su clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante Universidad Católica de Ecuador en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. El cuadro de Néstor Gorosito parte con una ventaja importante de 2-0 en la ida, y ahora buscará darle una nueva alegría a su hinchada, sellando su pase a la siguiente etapa.

Como era de esperarse, en el Perú, algunos fanáticos tenían la expectativa de que el duelo entre ambas escuadras iba a ser transmitido por la señal de ESPN, tal y como sucedió en el choque de ida. No obstante, ahora se confirmó oficialmente que DSports será el canal encargado de llevar el minuto a minuto.

Alianza Lima y U. Católica de Ecuador jugarán por la vuelta de la Copa Sudamericana 2025

¿El motivo? Todo haría indicar que, en esta oportunidad, se decidió por incluir otros partidos internacionales de la Sudamericana o Conmebol Libertadores. Al respecto, también hay que señalar que, principalmente sucede en países como Perú, Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay, pero no son los únicos.

¿Qué canal pasa Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador por la vuelta de la Copa Sudamericana?

En territorio nacional, puedes disfrutar la transmisión del partido, Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador EN VIVO y EN DIRECTO por la vuelta de la Copa Sudamericana 2025 vía DSports y la plataforma streaming de DGO.

Perú: 610 y 1610 DSports

¿Dónde ver Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador en el resto de Latinoamérica?

A continuación, conoce los operadores que te llevarán todas las incidencias del encuentro en los demás países de Latinoamérica.

Argentina: Disney+, ESPN 2, DSports

Paraguay: Disney+, ESPN, DSports

Uruguay: Disney+, ESPN, DSports

Chile: Disney+, ESPN, DSports

Ecuador: Disney+, ESPN, DSports

Venezuela: Disney+, ESPN, DSports

Brasil: Paramount+

Colombia: Disney+, ESPN, DSports

Bolivia: Tigo Sports, Disney+, ESPN, DSports

México: ESPN, Disney+

Estados Unidos: Fanatiz, beIN, fuboTV

Alianza Lima define su pase a cuartos de final de la Sudamericana ante. U. Católica de Ecuador

