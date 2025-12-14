No brilló en Alianza Lima y ahora será el flamante fichaje de Sport Boys hasta el 2027

Sport Boys es uno de los clubes peruanos que está próximo a celebrar sus 100 años de fundación en el 2027. Es por eso que desde ya busca refuerzos que lo ayuden a ser protagonista en el año del centenario y uno de sus fichajes será un volante que tuvo paso por Alianza Lima pero que no logró demostrar su buen juego: Estamos hablando de André Vásquez.

Se fue sin pena ni gloria de Alianza Lima y ahora será el 10 del Centenario de Sport Boys

Según informaron los periodistas especializados en el ámbito del fútbol del Callao, Carlos Hernández, Erick Cortez y Rodrigo Robles Britos, el volante Vásquez jugará en Sport Boys durante los próximos dos años, es decir, hasta el año del centenario.

El exfutbolista de Alianza Lima de 22 años llegará al cuadro chalaco procedente de UTC de Cajamarca tras una buena temporada en la que brindó muchas asistencias y anotó goles.

Es importante mencionar que durante los años 2012 hasta el 2020 perteneció a Alianza, ya que ahí fue donde hizo sus divisiones menores, sin embargo no logró brillar, por lo que fue vendido a Piratas FC en 2021.

André Vásquez, exjugador de Alianza Lima, jugará en Sport Boys hasta el 2027.

Además, André Vásquez también perteneció a UTC en la temporada 2025, FBC Melgar en 2024 y 2023 y, por último, en Cusco FC en cierta parte del 2024 tras ser cedido en condición de préstamo desde el cuadro arequipeño.

En esta temporada, Vásquez jugó en UTC, donde disputó el Torneo Apertura y Clausura. En el primer campeonato, participó en 15 de 18 partidos, anotando 2 goles importantes. En el último certamen, jugó los 17 encuentros oficiales.

André Vásquez jugará en el 2026 hasta el 2027 en Sport Boys, donde disputará un año importante para la institución rosada, ya que buscará ser protagonista en el centenario."