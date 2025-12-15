No brilló en Universitario de Deportes y ahora fichó por todo el 2026 con Sport Boys

Universitario de Deportes ha sido cuna de grandes futbolistas que lograron jugar en la primera división hasta fichar por un club extranjero; sin embargo, también hubo otros que no tuvieron las mismas oportunidades, por lo que tuvieron que jugar en otros clubes lejos del cuadro de Ate. A pesar de ello, Sport Boys se fijó en uno de estos futbolistas y ahora lo fichó para todo el 2026. Estamos hablando de Anghelo Flores.

PUEDES VER: No brilló en Alianza Lima y ahora será el flamante fichaje de Sport Boys hasta el 2027

Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora fichó por todo el 2026 con Sport Boys

Sport Boys hizo oficial la contratación de Flores, quien proviene de la Liga 2 tras defender la camiseta de Comerciantes FC, su club luego de su paso por Universitario.

Sport Boys presentó de forma oficial el fichaje de Anghelo Flores, exjugador de Universitario de Deportes.

"¡Bienvenido a El Primer Campeón, Anghelo! Tras disputar 23 partidos, quedar primero en su grupo y ser parte de la defensa menos batida de la Liga 2, Anghelo llega a Sport Boys Assn. para mostrar su empeño en la zaga rosada", se puede leer en el X del cuadro chalaco.

De esta manera, Anghelo Flores jugará por primera vez en la primera división peruana, participando en el Torneo Apertura y Clausura durante toda la temporada 2026.

Es importante mencionar que el flamante defensa central de Sport Boys pudo hacer su debut oficial con Universitario de Deportes en la Liga 1; sin embargo, nunca recibió el visto bueno de Fabián Bustos, quien lo subió al plantel principal en 2024.

Anghelo Flores, exjugador de Universitario, es nuevo fichaje de Sport Boys.

Durante el 2025, Anghelo Flores disputó la Liga 2 con Comerciantes FC, jugando 22 partidos en los cuales anotó 2 goles que le ayudaron a fichar por Boys.