Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora fichará por todo el 2026 con Sport Boys
El mercado de fichajes de la Liga 1 sigue sorprendiendo, y ahora Sport Boys da el golpe en el mercado al fichar a un exjugador de Universitario de Deportes de cara al 2026.
Universitario de Deportes ha logrado potenciar a futbolistas de sus divisiones menores; sin embargo, también hubo otros que no alcanzaron la gloria o hicieron su debut oficial con la escuadra de Ate. Ese es el caso de Anghelo Flores, canterano que no logró destacar y ahora fichó por Sport Boys de cara a la temporada 2026 de la Liga 1.
Exjugador de Universitario de Deportes firmó por todo el 2026 con Sport Boys
A través de sus redes sociales, los periodistas Erick Cortez y Enrique Oscco informaron que el futbolista Flores, de 21 años, firmó por todo el 2026 con Sport Boys tras dejar Comerciantes FC de la Liga 2.
"Anghelo Flores es el nuevo jugador de Sport Boys para toda la temporada 2026. Disputó la Liga 2 con Comerciantes FC", se puede leer en X (anteriormente Twitter).
Anghelo Flores, exjugador de Universitario, es nuevo fichaje de Sport Boys.
De esta forma, el defensa central dejará su actual club para tener su primera experiencia en la Liga 1 del fútbol peruano, lugar donde podría haber hecho su debut si Universitario de Deportes le hubiera dado la oportunidad de debutar.
Es importante mencionar que fue considerado como parte del plantel principal del cuadro merengue en el 2024; sin embargo, no logró jugar un partido oficial. Tras ello, decidió firmar por Comerciantes FC y ahora su nuevo club será Sport Boys del Callao.
