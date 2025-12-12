- Hoy:
Horacio Benincasa, exfigura de Universitario, sacudió el mercado firmando por histórico club
Horacio Benincasa es uno de los jugadores más recordados por su gran paso en Universitario y ahora decidió tomar un nuevo rumbo al estampar su rúbrica por un club histórico.
Universitario de Deportes es uno de los clubes que más jugadores de renombre ha tenido. Algunos permanecen en el club en busca de consagrarse, mientras que otros se marchan en busca de mejores oportunidades. Este es el caso de Horacio Benincasa, defensa que reforzó a los cremas y, en pleno mercado de fichajes, acaba de dar el batacazo al ser presentado con un rival de los cremas en la Liga 1.
Horacio Benincasa, exfigura de Universitario, firmó por histórico club
Horacio Benincasa disputó la presente temporada en las filas de Alianza Atlético de Sullana, club donde destacó de gran manera en la zaga defensiva y logró la hazaña de clasificar a la Copa Sudamericana. Tras su gran rendimiento, el exdefensa de Universitario dio el golpe al fichar por Deportivo Garcilaso, uno de los clubes que más pelea dio en el año.
Mediante sus redes sociales, el cuadro imperial hizo oficial la contratación de Benincasa por todo el 2026, con la finalidad de poder realizar un mejor papel en la Liga 1 y pasar a la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana.
Horacio Benincasa es nuevo fichaje de Deportivo Garcilaso.
"El Club Deportivo Garcilaso le da la bienvenida a Horacio Benincasa, quien se integra a nuestro plantel para afrontar los retos que tenemos por delante", fue el mensaje que dejó el club junto a una gráfica destacando el fichaje del zaguero
Horacio Benincasa y su gran paso por Universitario
Horacio Benincasa conoce bien lo que implica vestir una camiseta de alto peso como la de Universitario. El defensor con nacionalidad argentina llegó al club en 2015 y se mantuvo durante cuatro temporadas, en las que alcanzó una destacada regularidad. En total, disputó 136 encuentros con la camiseta crema y convirtió 9 goles, números relevantes considerando su posición en la zaga.
Horacio Benincasa jugó 4 temporadas en Universitario.
Sin embargo, para la campaña 2019, la dirigencia merengue optó por no mantenerlo en el plantel, lo que marcó el inicio de una etapa de préstamos que culminó con su salida definitiva a comienzos del 2020.
