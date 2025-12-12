- Hoy:
Javier Rabanal y la vez que elogió a la hinchada de Universitario y el Monumental: "El público..."
Javier Rabanal aparece como opción para dirigir a Universitario el 2026. En medio del interés, reaparece una recordada oportunidad en la que se rindió en elogios a la hinchada crema.
Universitario de Deportes se encuentra realizando un búsqueda minuciosa para definir a su nuevo entrenador tras la salida de Jorge Fossati. Entre los candidatos, apareció el nombre de Javier Rabanal, uno de los técnicos más reconocidos del fútbol sudamericano. En ese contexto, se hizo llamativo una oportunidad cuando el técnico se rindió el elogios ante los hinchas cremas y el Estadio Monumental.
En las últimas horas, el nombre Javier Rabanal ha tomado fuerza para ocupar el banquillo de Universitario, tras su gran temporada en las filas de Independiente del Valle. El español está definiendo su salida del cuadro ecuatoriano y su nombre ya empieza rondar tienda crema.
Javier Rabanal y la vez que elogió a la hinchada de Universitario y el Monumental
En medio del interés por su llegada, recordemos que Rabanal ya ha visitado al Estadio Monumental, en concreto fue en esta temporada cuando llegó para disputar la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En dicha ocasión, el técnico ya había advertido que sería un campo de gran magnitud y con un ambiente difícil de afrontar.
En esa línea, Javier Rabanal elogió a la atmósfera que se vive en el Estadio Monumental de Ate y lo catalogó como el campo más complicado en el que le ha tocado dirigir, ya que es difícil para los jugadores afrontar la presión de la hinchada de Universitario.
Javier Rabanal suena para ocupar el banquillo de Universitario
"El público aquí aprieta. (El Monumental) Es de los campos, de todos los que he visitado, que más aprieta. Para el futbolista es difícil escapar de esa presión", declaró en su momento el entrenador español.
