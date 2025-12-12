Cantero reveló cómo se siente en Alianza Lima tras posible llegada a Universitario: "Estoy..."

Alan Cantero es uno de los jugadores que mejor rendimiento tuvieron en Alianza Lima durante la temporada 2025 de la Liga 1. Es por eso que uno de los clubes que ha comenzado a tener interés en el futbolista es el mismo Universitario de Deportes de cara al 2026.

Alan Cantero rompió el silencio y confesó cómo se siente en Alianza en medio del interés de Universitario por ficharlo

En la conversación con José Varela, Cantero fue consultado sobre cómo se siente en Alianza tras no lograr el título nacional y no permitir que el hincha blanquiazul celebre a fin de año, todo esto en medio del interés de Universitario.

"Estoy en Alianza muy feliz. Tuve varios partidos importantes, aunque lo que más me marcó fue el clásico en Matute, en donde tuve la desgracia de salir lesionado. Venía de un crecimiento ante Cristal, cuando anoté el gol que tanto deseaba. En ese partido me sentí bien físicamente y mentalmente, con mucha confianza", aclaró.

Video: José Varela

En palabras de Alan Cantero, reflejan que se siente bien en Alianza Lima, a pesar de tener un perseguidor muy cerca, como la escuadra de Ate. Además, dejó en claro que, tanto física como mentalmente, estuvo muy bien a pesar de las lesiones que sufrió en el 2025.

Durante la temporada actual, el atacante argentino jugó en la Copa Libertadores, la Sudamericana, el Torneo Apertura y el Clausura. Mientras mantenía un buen rendimiento con el conjunto blanquiazul, marcó un total de 5 goles que contribuyeron a que los íntimos tuvieran su mejor desempeño en un torneo internacional.

Es claro afirmar que, por el momento, el extremo izquierdo de 27 años no negocia con Universitario, según reveló Gustavo Peralta. Sin embargo, si es del gusto de la dirigencia merengue, por lo que todo se definirá cuando Godoy Cruz realice sus elecciones internas y tome una decisión sobre el futuro del argentino que hoy está a préstamo en Alianza.