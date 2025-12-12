0

FC Cajamarca busca a fichar a jugador de Alianza Lima para la temporada 2026: "Interesa"

Alianza Lima podría sufrir la baja de importante jugador luego de que FC Cajamarca despierte el interés por concretar su fichaje. ¿De quién se trata?

Jasmin Huaman
FC Cajamarca va por el fichaje de jugador de Alianza Lima para el 2026.
FC Cajamarca va por el fichaje de jugador de Alianza Lima para el 2026. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Para la temporada 2026 se darán grandes sorpresas en el mercado de fichajes y una de ellas tendrían a Alianza Lima y FC Cajamarca como protagonistas. El cuadro recién ascendido no solamente sumará a Hernán Barcos como uno de los fichajes, sino que también tiene en la mira a otro jugador blanquiazul.

Néstor Gorosito dejó Alianza Lima y su futuro estaría en gigante de Argentina.

PUEDES VER: Néstor Gorosito dejó Alianza Lima y suena para reforzar a prestigioso club: "Acuerdo"

Tras darse a conocer que Hernán Barcos está cerca de cerrar su llegada a FC Cajamarca, ahora la gran novedad es que también se buscaría el fichaje de un reconocido jugar de Alianza Lima. El mercado de pases en el equipo en la Liga 1 empezó y todos los equipos buscan reforzar su plantilla antes del inicio de la pretemporada.

FC Cajamarca busca el fichaje de jugador de Alianza Lima

El equipo de FC Cajamarca ascendió a la Liga 1 y será uno de los nuevos inquilinos de la primera división del fútbol peruano en el 2026. Además de llevarse a Hernán Barcos, el elenco cajamarquino también sumaría a otro jugador que no es Pablo Lavandeira, al menos no por el momento.

Con la llegada de varios fichajes a Alianza Lima, también se espera la salida de otras figuras que marcaron un antes y un después en el club, tales como Guillermo Enrique, Pablo Ceppelini y el 'Pirata'.

Alianza Lima

FC Cajamarca busca el fichaje de jugador de Alianza Lima.

En ese sentido, FC Cajamarca buscaría fichar al volante Cristian Neira, que estuvo a préstamo en Cienciano en la última temporada. Recordemos que el jugador todavía mantiene contrato con Alianza Lima, por lo que se tendría que negociar su salida, según informó el periodista Ernesto Macedo.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Néstor Gorosito dejó Alianza Lima y suena para reforzar a prestigioso club: "Acuerdo"

  2. En Ecuador anuncian que Universitario eligió al reemplazo de Jorge Fossati para 2026: "Nuevo DT"

  3. Universitario cerca de dar el golpe con el fichaje de Alan Cantero para 2026: "Horas claves"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano