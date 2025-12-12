- Hoy:
FC Cajamarca busca a fichar a jugador de Alianza Lima para la temporada 2026: "Interesa"
Alianza Lima podría sufrir la baja de importante jugador luego de que FC Cajamarca despierte el interés por concretar su fichaje. ¿De quién se trata?
Para la temporada 2026 se darán grandes sorpresas en el mercado de fichajes y una de ellas tendrían a Alianza Lima y FC Cajamarca como protagonistas. El cuadro recién ascendido no solamente sumará a Hernán Barcos como uno de los fichajes, sino que también tiene en la mira a otro jugador blanquiazul.
Tras darse a conocer que Hernán Barcos está cerca de cerrar su llegada a FC Cajamarca, ahora la gran novedad es que también se buscaría el fichaje de un reconocido jugar de Alianza Lima. El mercado de pases en el equipo en la Liga 1 empezó y todos los equipos buscan reforzar su plantilla antes del inicio de la pretemporada.
FC Cajamarca busca el fichaje de jugador de Alianza Lima
El equipo de FC Cajamarca ascendió a la Liga 1 y será uno de los nuevos inquilinos de la primera división del fútbol peruano en el 2026. Además de llevarse a Hernán Barcos, el elenco cajamarquino también sumaría a otro jugador que no es Pablo Lavandeira, al menos no por el momento.
Con la llegada de varios fichajes a Alianza Lima, también se espera la salida de otras figuras que marcaron un antes y un después en el club, tales como Guillermo Enrique, Pablo Ceppelini y el 'Pirata'.
FC Cajamarca busca el fichaje de jugador de Alianza Lima.
En ese sentido, FC Cajamarca buscaría fichar al volante Cristian Neira, que estuvo a préstamo en Cienciano en la última temporada. Recordemos que el jugador todavía mantiene contrato con Alianza Lima, por lo que se tendría que negociar su salida, según informó el periodista Ernesto Macedo.
