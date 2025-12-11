Luis Ramos está próximo a convertirse en el flamante refuerzo de Alianza Lima: "Hasta el 2028"

En Alianza Lima tienen muy claro que no pueden cometer más fallos en la temporada 2026, por lo que desde ya empiezan a armar un equipo que sea garantía de resultados positivos desde el inicio hasta el final de año. El nombre de Luis Ramos podría ingresar muy pronto a la familia blanquiazul y solo faltarían pocos detalles para confirmar su llegada.

Alianza Lima cumplirá 125 años de historia y para celebrarlo a lo grande, el cuadro Íntimo tiene planeado traer grandes fichajes para reforzar el plantel. Entre renovaciones y despedidas de emblemático jugadores, se supo que desde el lado de Luis Ramos están afinando los detalles para llegar a La Victoria muy pronto y sumarse a la pretemporada del equipo dirigido por los Navarro.

Luis Ramos y Alianza Lima afinan detalles para su fichaje

La última información relacionada a Luis Ramos y Alianza Lima radica en el regreso del futbolista a la Liga 1. Tras conquistar una temporada regular en América de Cali, el delantero de 25 años llegará a La Victoria como uno de los flamantes fichajes y en reemplazo de Hernán Barcos.

"Luis Ramos está próximo a convertirse en jugador del club Alianza Lima. El proyecto deportivo presentado por el 'equipo del pueblo' fue fundamental para que el '9' nacional decida vestirse de 'blanquiazul' las próximas tres temporadas. Sí, hasta fines del año 2028", dijo José Varela.

Luis Ramos se aproxima a ser el delantero de Alianza Lima.

América de Cali se despide de Luis Ramos

Luis Ramos aportó con su cuota goleadora en la última temporada en el América de Cali, pero no fue suficiente para que el club compre su pase a Cusco FC. El equipo colombiano le dedicó un sentido mensaje a través de sus redes sociales en forma de agradecimiento.

"El atacante peruano Luis Ramos finalizó su vínculo con nuestra institución. Agradecemos su compromiso durante este tiempo y le deseamos éxitos en su carrera profesional", se lee en la publicación.