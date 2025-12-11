- Hoy:
Bicampeón con Alianza dio rotundo comentario contra Pablo Ceppelini tras polémica: "Basta..."
Después de su polémica salida de Alianza Lima, un bicampeón con Alianza Lima no se guardó nada y dio una fuerte crítica sobre Pablo Ceppelini.
Pablo Ceppelini salió de Alianza Lima luego de una temporada en donde no demostró su mejor rendimiento, ya que durante su etapa como volante blanquiazul fue muy criticado por los hinchas hasta el punto salir peleados durante su último encuentro en Matute cuando enfrentaba a Sporting Cristal. Tras ello, un bicampeón íntimo salió al frente para dar un firme mensaje contra el uruguayo: Hablamos de Óscar Vilchez.
Óscar Vílchez dio fuerte comentario contra Pablo Ceppelini tras mal rendimiento en Alianza Lima
Luego de que la periodista Nair Aliaga exponiera a Cepellini a través de sus redes sociales como un futbolista que le habló de forma cariñosa y este respondiera de forma alterada cuando se dio cuenta de que lo publicaron, varios salieron al frente a dar su opinión sobre el uruguayo.
Uno de ellos fue Óscar Vilchez, quien se coronó campeón en dos ocasiones con Alianza Lima y criticó de forma rotunda a Pablo Ceppelini por haber estado metido en temas extradeportivos cuando solo debió enfocarse en salir campeón con el club íntimo.
"En el fútbol, lo extradeportivo no es un detalle menor. ¿Cuándo vamos a entenderlo? Al final, estas personas representan a nuestra institución y son la cara visible de cada proyecto deportivo ¿Realmente esto es lo que queremos transmitir? Basta ya de tolerar la tibieza", se puede leer en su X (antes Twitter) en referencia al mediocampista.
Óscar Vílchez dio rotunda crítica a Pablo Ceppelini por temas extradeportivos.
Las palabras de Vílchez se puede interpretar como una queja a los dirigentes de Alianza Lima por contratar futbolistas que no están enfocados al 100% en lo deportivo sino están viendo otras cosas en vez de pensar en salir campeones.
Además, pidió que ya no debe tolerar este tipo de actos en donde se le falta el respeto a los hinchas con tan poco compromiso, ya que estos representan al club y son la cara visible de los blanquiazules ante los demás.
Es importante mencionar que durante su paso por Alianza Lima, Óscar Vílchez, salió campeón en 2004 y 2017, siendo así bicampeón del cuadro de La Victoria, además de ser querido.
