0
LO ÚLTIMO
Alianza Lima se despidió del Mundial de Clubes de Vóley Femenino

Alianza Atlético impacta el mercado y fichó a mediocampista de Alianza Lima

Alianza Lima dejó ir a un mediocampista y Alianza Atlético de Sullana lo ficha para su plantel de cara a la Liga 1 de la temporada 2026.

Luis Blancas
Alianza Atlético fichó un mediocampista de Alianza Lima y rompe el mercado
Alianza Atlético fichó un mediocampista de Alianza Lima y rompe el mercado | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima se encuentra en medio de un gran cambio en su plantel de cara a la temporada 2026 de la Liga 1. Es por eso que el club de La Victoria anunció las salidas y también los jugadores que llegan. Uno de los jugadores que no seguirá es Juan Delgado, quien ya tiene su futuro definido y ahora jugará en Alianza Atlético.

Jairo Vélez es el flamante refuerzo de Alianza Lima .

PUEDES VER: Alianza Lima presentó a Jairo Vélez como su flamante refuerzo: "A darlo todo"

Alianza Atlético fichó un mediocampista de Alianza Lima y rompe el mercado de la Liga 1

Según informaron los periodistas Marcelo Merizalde de Movistar Deportes y Gerson Cuba de Ovación, el futbolista que pertenece a Alianza Lima, Juan Delgado, dejará la tienda blanquiazul para firmar por Alianza Atlético de cara a la Liga 1 del 2026.

El mediocampista de 20 años perteneció a la escuadra íntima desde la temporada 2024, cuando jugaba en la reserva del club, pero debido a su buen rendimiento fue promovido en ciertas ocasiones al primer equipo.

juan delgado alianza lima

Juan Delgado, jugador de Alianza Lima, es nuevo fichaje de Alianza Atlético de cara a la Liga 1 2026.

Durante el 2025, Delgado disputó 4 partidos de 18 posibles en el Torneo Apertura, pero luego de ello solo fue considerado para la Liga 3, donde jugó encuentros con la Sub-18 de Alianza Lima.

Si bien nunca destacó en Alianza, ha sido convocado por Néstor Gorosito para formar parte de las delegaciones que disputaron la Copa Libertadores en la fase previa.

Su único paso fuera del club blanquiazul fue en Ayacucho FC cuando fue prestado en 2024 y ahora su segundo paso ya no será una cesión, sino una compra por parte de Alianza Atlético de Sullana para el 2026.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Ángel Comizzo, ex Universitario, remece el mercado al firmar por histórico club: "Definido"

  2. Alianza Lima presentó a Jairo Vélez como su flamante refuerzo: "A darlo todo"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano