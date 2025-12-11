Alianza Lima se encuentra en medio de un gran cambio en su plantel de cara a la temporada 2026 de la Liga 1. Es por eso que el club de La Victoria anunció las salidas y también los jugadores que llegan. Uno de los jugadores que no seguirá es Juan Delgado, quien ya tiene su futuro definido y ahora jugará en Alianza Atlético.

Alianza Atlético fichó un mediocampista de Alianza Lima y rompe el mercado de la Liga 1

Según informaron los periodistas Marcelo Merizalde de Movistar Deportes y Gerson Cuba de Ovación, el futbolista que pertenece a Alianza Lima, Juan Delgado, dejará la tienda blanquiazul para firmar por Alianza Atlético de cara a la Liga 1 del 2026.

El mediocampista de 20 años perteneció a la escuadra íntima desde la temporada 2024, cuando jugaba en la reserva del club, pero debido a su buen rendimiento fue promovido en ciertas ocasiones al primer equipo.

Juan Delgado, jugador de Alianza Lima, es nuevo fichaje de Alianza Atlético de cara a la Liga 1 2026.

Durante el 2025, Delgado disputó 4 partidos de 18 posibles en el Torneo Apertura, pero luego de ello solo fue considerado para la Liga 3, donde jugó encuentros con la Sub-18 de Alianza Lima.

Si bien nunca destacó en Alianza, ha sido convocado por Néstor Gorosito para formar parte de las delegaciones que disputaron la Copa Libertadores en la fase previa.

Su único paso fuera del club blanquiazul fue en Ayacucho FC cuando fue prestado en 2024 y ahora su segundo paso ya no será una cesión, sino una compra por parte de Alianza Atlético de Sullana para el 2026.