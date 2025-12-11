- Hoy:
Pablo Guede es el nuevo entrenador de Alianza Lima para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026
¡Oficial! Alianza Lima llegó a un acuerdo con Pablo Guede para que asuma la dirección técnica del cuadro blanquiazul para la próxima temporada.
Alianza Lima llegó a un acuerdo con Pablo Guede para que asuma la dirección técnica para la temporada 2026, donde luchará por lograr el título de la Liga 1 y acceder a fase de grupos de la Copa Libertadores.
En L1 MAX informaron que todo está cerrado entre el entrenador argentino de 51 años con el cuadro victoriano. Resaltaron que Guede es un DT que le gusta la disciplina y el orden táctico de su equipo.
El último club de Guede fue Puebla, donde dirigió 36 partidos. Además, pasó por Argentinos Jrs, Málaga, Necaxa, Tijuana, Monarcas Morelia, Al Ahli, Colo Colo, San Lorenzo, Palestino, Nueva Chicago y El Palo.
En las próximas horas, el club hará oficial la incorporación de Pablo Guede para la temporada 2026. De esa manera, Alianza Lima empieza a planificar lo que será la próxima campaña.
