Néstor Gorosito dejó Alianza Lima y suena para reforzar a prestigioso club: "Acuerdo"

Néstor Gorosito está en el radar de importante equipo de la primera división que realizó una destacada campaña este 2025 y buscaría reforzarse con el técnico argentino como uno de los grandes fichajes para afrontar la temporada 2026. El destino del 'Pipo' se resolvería en los próximos días.

El paso de Néstor Gorosito por Alianza Lima podría haberle abierto nuevamente las puertas en el fútbol argentino. Durante las últimas horas, se vinculó al 'Pipo' con un gigante de la primera división de Argentina y se trata de un equipo que ya estuvo a cargo anteriormente.

Néstor Gorosito podría firmar por histórico club

Tras no haber conseguido los resultados deseados en Alianza Lima e irse por la puerta de atrás en La Victoria, Néstor Gorosito suena para ser el nuevo DT de Gimnasia & Esgrima de La Plata, pero para que eso suceda, primera se tiene que definir la continuidad de Fernando Sanirato, actual entrenador del equipo.

Para entender lo que podría pasar si Néstor Gorosito regresa a Gimnasia, es importante entender el pasado que tuvo el técnico en este equipo. El portal 'Primera página' revivió el polémico paso de Néstor Gorosito y todo lo que lo que tiene que ver cuando en el 2023 se anunció su renovación. Por tal motivo, no se lo recuerda de la mejor manera.

"Más de 800 mil dólares habría pagado Gimnasia por la salida del DT que ahora suena para volver. Cowen se pasó casi toda su gestión de abonando las rapi cuotas de ese acuerdo y otros que debió honrar a pesar de creer que Pellegrino y sus secuaces habían empapelado al club para saquearlo", señalaron.

Durante su paso por Gimnasia, Néstor Gorosito estuvo a cargo de 60 partidos en los que consiguió 27 victorias, empató 16 encuentros y perdió un total de 17 veces. Aunque no se fue del club de la mejor manera, su nombre empezó a sonar como posible refuerzo para el próximo año.