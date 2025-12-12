Gorosito rompió su silencio y dejó firme mensaje tras ser despedido de Alianza Lima: "Estoy..."

Néstor Gorosito fue despedido de Alianza Lima tras no cumplir los objetivos deportivos, pues tenía la obligación de asegurar el cupo de Perú 2 luego de haber perdido la Liga 1. Al no lograrlo, la directiva optó por finalizar su vínculo. El estratega argentino dejó el país en las últimas horas y, antes de partir, lanzó un tajante mensaje.

¿Qué dijo Néstor Gorosito tras ser despedido de Alianza Lima?

La salida de ‘Pipo’ quedó definida después de la derrota ante Sporting Cristal en los playoffs, pese a las destacadas actuaciones internacionales que consiguió el plantel durante la temporada. Tras varios días de silencio, el técnico volvió a aparecer ante el público, esta vez rumbo a su retorno a Argentina.

En su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez, Néstor Gorosito fue abordado por las cámaras de 'Fútbol en América', que le consultaron por su sentir tras su repentina salida del banquillo del cuadro victoriano. El entrenador afirmó que se encuentra tranquilo pese a la decisión del club.

Video: Fútbol en América

"Estoy tranquilo. Sí, sí (sobre si le desea lo mejor a Alianza Lima), tranquilo", fueron las palabras que dejó el entrenador argentino antes de abordar su vuelo para abandonar el país.

Números de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Néstor Gorosito llegó a Alianza Lima a finales del 2024 y dirigió un total de 55 partidos, entre todas las competiciones. 'Pipo' dejó su cargo con un saldo de 28 victorias, 15 empates y 12 derrotas. No obstante, cabe resaltar su gran labor en los torneos de la Conmebol, donde dejó grandes hazañas y venció a rivales de renombre llegando hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana,

Néstor Gorosito suena para fichar por Gimnasia de Argentina

Tras su salida de Alianza Lima, el estratega de 61 años ha sonado como uno de los candidatos para ocupar el banquillo de Gimnasia y Esgrima de la Plata de cara al 2026, según reveló el portal argentino 'Primera Página'.