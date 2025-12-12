Prensa colombiana destacó al flamante fichaje de Alianza Lima para el 2026: "Se despidió..."

Alianza Lima tiene como principal objetivo reforzarse con jugadores de experiencia nacional e internacional para pelear por el título nacional de la temporada 2026, y volver a hacer historia en las fases preliminares de la Copa Libertadores. Por ese motivo, luego de la oficialización de Jairo Vélez, los íntimos lograron un acuerdo con el delantero de la selección peruana, Luis Ramos.

Medio colombiano se rindió ante gran refuerzo de Alianza Lima para el 2026

La noticia de la llegada del atacante de 25 años, no solo generó reacciones en medios de la capital, sino también en la prensa colombiana. Como se recuerda Ramos viene de dejar las filas de América de Cali para fichar por los blanquiazules, lo que significa una sensible baja para el cuadro 'Escarlata' donde era uno de los protagonistas en ofensiva.

Luis Ramos jugará en Alianza Lima procedente de América de Cali/Composición: GLR

Bajo ese escenario, Gol Caracol de Colombia no dudó en destacar al ariete peruano, previo a su llegada a Matute. Además, hicieron sentir la molestia de los hinchas por haber perdido a un gran elemento en ataque. "A pesar de haber sido uno de los jugadores más importantes en 2025, América de Cali tomó la decisión de dejarlo ir y hay disgusto en algunos aficionados", precisaron.

Gol Caracol y su reacción tras la salida de Luis Ramos de América de Cali

Por su parte, el prestigioso medio colombiano señaló que ahora el ex Cusco FC asumirá la responsabilidad de ser el nuevo '9' del plantel, tras la salida del máximo goleador extranjero, Hernán Barcos a fin del 2025.

"Ahora, Luis Ramos está cerca de Alianza Lima, con quien ya tendría un acuerdo, según anuncian desde territorio peruano. Allí, tendrá la difícil labor de reemplazar a Hernán Barcos, que se despidió del equipo. Pese a que la disposición de 'el Pirata', de 41 años, era continuar una temporada más, el argentino se va del club tras cinco años en los que dejó huella", sentenciaron.

Los números de Luis Ramos con América de Cali este 2025

Luis Ramos dejó los 'Diablos Rojos' con un registro oficial de 13 goles, 3 asistencias en 50 compromisos por Liga BetPlay, Copa Colombia y Copa Sudamericana 2025. Además, actualmente el delantero ostenta un valor de 900 mil euros, según el portal Transfermarkt.