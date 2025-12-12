- Hoy:
ESPN reveló la postura de Boca con Luis Advíncula y dio detalles sobre su futuro: "Se iría a..."
Luis Advíncula es uno de los futbolistas que suena fuerte para reforzar Alianza Lima y en Argentina dan por asegurado que su futuro será en el fútbol peruano.
El mercado de fichajes se empieza a mover tanto en Argentina como en Perú. ESPN, cadena televisiva conocida a nivel mundial, reveló que Boca Juniors ya conoce el futuro de Luis Advíncula para la temporada 2026. El futbolista dejó de tener protagonismo en el 'Xeneize' y su salida sería inminente.
Luis Advíncula está buscando tener más continuidad para garantizar su espacio en la selección en los próximos partidos y en Boca Juniors no se lo garantizan. Desde hace varias semanas se viene hablando de su posible regreso a la Liga 1 y esto estaría por concretarse.
Prensa argentina revela el destino de Luis Advíncula para el 2026
Tras haber pasado temporadas gloriosas en Boca Juniors y llegar a ser considerado como una de las figuras del club argentino, Luis Advíncula habría dado por finalizada su época en el Xeneize. El 'Rayo' podría ser el flamante refuerzo de Alianza Lima y en Argentina lo saben.
"Es inminente que tal vez Advíncula que puede irse a Perú en las próximas horas a Alianza Lima. En Boca piensan que no hay Advíncula 2026. Advíncula se iría a Perú", señaló el periodista Sebastián Vignolo.
(Video: ESPN)
Recordemos que Luis Advíncula todavía tiene contrato con Boca Juniors hasta finales de la temporada 2026, por lo que su salida tendría que negociarse con la dirigencia para llegar a un mutuo acuerdo. De acuerdo al portal Transfermarket, su valor en el mercado actual es de 300 mil euros.
