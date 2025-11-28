Sporting Cristal busca dar el batacazo firmando a cuatro figuras para el 2026: "Van con todo"

Sporting Cristal busca cerrar la temporada de la mejor manera posible, asegurando el cupo de Perú 2 y clasificando a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con ese objetivo en mente, la directiva ya piensa en el 2026 y apunta a moverse en el mercado de fichajes. Es por ello que tienen en carpeta a cuatro figuras con la intención de armar un equipo altamente competitivo.

Sporting Cristal sabe que no puede permitirse otro año sin títulos, con la obligación de recuperar protagonismo en el 2026. Tras completar cinco temporadas sin campeonar, la exigencia de la hinchada ha aumentado y muchos ya reclaman cambios profundos en la dirigencia. En ese contexto, la institución entiende que los próximos fichajes deben ser un acierto.

Sporting Cristal busca dar el batacazo firmando a cuatro figuras

Durante el programa 'Toco y Me Voy', el periodista deportivo Alan Diez reveló nuevos detalles sobre la planificación de los 'cerveceros' para la siguiente campaña. En ese sentido, Diez reveló que la dirección deportiva ya tiene decidido los jugadores que buscarán su firma. Aunque detalló que esto se dará siempre y cuando culminen la temporada como Perú 2.

Video: Toco y Me Voy

"Si Sporting Cristal queda Perú 2, van con todo por Luis Advíncula y habla con Cusco FC por Facundo Callejo, van con todo por Santiago Arias de Cienciano y por Beto Da Silva también de Cienciano. Lo estoy diciendo ahorita. Vamos a ver”, reveló el citado comunicador.

Advíncula y Callejo ya habían sido vinculados al club en las últimas semanas, aunque ambos también figuran en los planes de otros equipos del torneo local. Arias, por su parte, ha tenido una temporada destacada e incluso estuvo cerca de firmar con Alianza Lima hace algunos meses.

El nombre que más sorprende es el de Beto Da Silva, quien podría tener una segunda etapa en el club que lo vio formarse, una posibilidad que entusiasma a un sector de la hinchada.

Sporting Cristal y su camino para ser Perú 2

Sporting Cristal deberá disputar las semifinales de los playoffs de la Liga 1 frente a Alianza Lima, en una llave de ida y vuelta que definirá a uno de los finalistas. Si los celestes logran imponerse, se medirán después ante Cusco FC en una final también a doble partido. El equipo que resulte ganador se quedará con el cupo de Perú 2, obteniendo así la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.