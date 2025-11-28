Oficial: Sporting Cristal confirmó la salida de su joven promesa tras cinco temporadas

Sporting Cristal se encuentra en total reestructuración luego de no quedar campeón en la Liga 1 y en la Liga Femenina 2025. Es por eso que desde la administración rimense están anunciando las futbolistas que no seguirán en el club: Una de ellas es la arquera canterana Zuly Carlos.

Sporting Cristal oficializó la salida de su joven promesa tras cinco temporadas

Zuly Carlos, es una futbolista de 19 años que hizo su debut oficial en el fútbol profesional en Cristal, pero que debido a falta de oportunidades en el club fue cedida a Real Ancash, sin embargo tras su último paso en el cuadro bajopontino decidieron por no darle continuación y darle el agradecimiento respectivo.

"Gracias, Zuly Carlos, por tu entrega y dedicación durante todos estos años en nuestro club. ¡Muchos éxitos en lo que venga!", se puede leer en X (antes Twitter).

Sporting Cristal anunció la salida de Zuly Carlos, arquera juvenil de su cantera.

Además, la arquera juvenil que también formó parte de la Sub-20 de la selección peruana hizo público su despedida a través de su cuenta de Instagram, donde tuvo unas sinceras palabras hacia el club que la acogió durante cinco temporadas.

"5 años de crecimiento, aprendizaje y pasión en mi querida casa. Desde mis inicios en categorías menores hasta llegar a la profesional, he tenido la suerte de conocer a personas increíbles que me han ayudado a crecer como persona y futbolista", comenzó escribiendo.

"Quiero agradecer a todos los profesores y compañeras que han sido parte de este viaje. Su apoyo, consejos y experiencias han hecho que mi paso por el club sea inolvidable. Gracias, Sporting Cristal, por ser mi primera casa y por permitirme vivir momentos que siempre recordaré. ¡Hasta luego!", concluyó.

Las palabras de la arquera juvenil que tiene gran proyección, Zuly Carlos, solo son muestras de agradecimiento y aliento hacia ella misma para afrontar un nuevo desafío lejos de Sporting Cristal, su casa y lugar donde hizo las divisiones menores.