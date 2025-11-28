¿Fichaje? Grimaldo volvió al Perú y sorprendió posando con camiseta de grande de la Liga 1 2026

¡Regresa como campeón! Joao Grimaldo está de vuelta en el Perú tras conseguir su primer título en el extranjero con Riga FC de Letonia. El 'Látigo' viene de tener una gran temporada en la escuadra europea y hoy se encuentra pasando unos días de vacaciones en la capital.

Joao Grimaldo lució camiseta de grande de la Liga 1 2026

Por su parte, ahora el atacante nacional acaba de dar la sorpresa en la hinchada tras lucir la camiseta de uno de los clubes más grandes de la Liga 1: Sporting Cristal. Como se recuerda, el extremo nacional es uno de los jugadores más identificados con el equipo celeste.

De acuerdo a la información que brindó la periodista Luccina Aparicio en sus redes sociales, Grimaldo estuvo de visita en La Florida y se reencontró con algunos de sus compañeros con quienes coincidió en su etapa en Cristal.

Joao Grimaldo posó con la camiseta de Sporting Cristal/Foto: Luccina Aparicio

El futuro del 'Látigo' viene siendo un suspenso ya que a fin de temporada vence su préstamo con Riga FC. Vale mencionar que el jugador de 22 años se encuentra a préstamo desde Partizán de Belgrado y en caso el cuadro de Letonia desee seguir contando con él tendrá que hacer uso de su compra pase.

En lo que corresponde a esta temporada, el atacante con pasado en Sporting Cristal disputó 27 partidos oficiales por la Virsliga 2025, además su participación ha sido clave en los amistosos internacionales de su club. A su vez, concretó 4 goles, brindó 5 asistencias y sumó un promedio de 2264 minutos.

Valor en el mercado de Joao Grimaldo

Según el portal internacional Transfermarkt, actualmente Joao Grimaldo se cotiza en 700 mil euros en el mercado de pases. Esta cifra ha ido en aumento tras su buen presente deportivo en Riga FC este 2025.