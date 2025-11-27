0
Hernán Barcos se va de Alianza Lima

Alianza Lima busca dar el golpe y quiere fichar a atacante de la selección peruana: "Posibilidad..."

Alianza Lima apunta a reforzar su ataque para la siguiente temporada y ha puesto la mira en un destacado atacante habitual con la selección peruana. ¿De quién se trata?


Angel Curo
Alianza Lima busca dar el golpe y quiere fichar a atacante de la selección peruana
Alianza Lima busca dar el golpe y quiere fichar a atacante de la selección peruana | Selección Peruana | Composición: Líbero
Alianza Lima está mentalizado en poder superar los playoffs de la Liga 1 y quedarse con el cupo de Perú 2 para la próxima Copa Libertadores. Mientras tanto, la directiva hace una búsqueda meticulosa para poder concretar la llegada de refuerzos para pelear todos los títulos. En ese panorama, apareció la figura de un habilidoso extremo de la selección peruana. Nos referimos a Joao Grimaldo.

Alianza Lima analiza fichar a Joao Grimaldo para el 2026

El posible retorno de Joao Grimaldo al fútbol peruano ha sido una de las grandes novelas de la temporada. A inicios de año, el extremo no tuvo la continuidad esperada en su club Riga FC; sin embargo, con el paso de los meses recuperó protagonismo y volvió a mostrar su mejor versión.

En ese contexto, el periodista José Varela comentó en su programa de YouTube que se comunicó con fuentes cercanas a Alianza Lima para consultar sobre la posibilidad de fichar al atacante de cara a la próxima temporada. Según reveló, Grimaldo sí figura como una de las alternativas que evalúa la directiva.

Video: José Varela - YouTube

He preguntado si hay posibilidad de que Alianza Lima pueda traer a Joao Grimaldo. Me dijeron que se está viendo esa opción y no se descarta. Es un extremo muy interesante y le caería perfectamente a Alianza Lima”, señaló el comunicador.

Varela también remarcó que, por ahora, no hay ningún acercamiento entre las partes, aunque dejó abierta la posibilidad de que puedan producirse en el futuro, teniendo en cuenta que la dirigencia blanquiazul mantiene al futbolista dentro de su lista de opciones.

Joao Grimaldo y su gran presente en Riga FC

Durante esta temporada, Grimaldo ha logrado levantar su rendimiento en las filas del Riga FC. En total, ha disputado 27 partidos con el cuadro de Letonia, donde ha marcado 4 goles y brindado 5 asistencias. Adicional a ello, ha sido elegido como uno de los mejores futbolista de la temporada en su liga, integrando el once ideal.

Joao Grimaldo, Alianza Lima

Joao Grimaldo interesa en Alianza Lima para el 2026.

¿Cuál es el valor de mercado de Joao Grimaldo?

De acuerdo al portal internacional Transfermarkt, el paso de Joao Grimaldo por el fútbol europeo no ha sido el mejor, ya que desde su llegada su cotización de mercado ha ido cayendo hasta llegar a los 700 mil euros. Su máximo histórico fue de 1,5 millones de euros que logró en 2023.

No olvides revisar tu agenda deportiva

