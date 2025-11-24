Ex Melgar dejó emotivo mensaje que emocionó a los hinchas de Alianza Lima: "Estoy de regreso"

Alianza Lima cerró el Torneo Clausura 2025 con un triunfo sobre UTC, a través del cual ahora deberá enfrentar a Sporting Cristal en los Playoffs de la Liga 1. Pablo Lavandeira, quien volvió a jugar luego de varios meses con los blanquiazules se pronunció en sus redes sociales al reencontrarse con la hinchada.

Ex Melgar se pronunció tras volver a jugar con Alianza Lima esta temporada

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el volante con pasado en Melgar de Arequipa recordó todo el proceso de recuperación que atravesó esta temporada, el cual lo hizo alejar por un largo tiempo de las canchas de fútbol. Bajo ese escenario, en un principio manifestó su agradecimiento con el área médica del club.

"6 de mayo 2025...23 de noviembre 2025. Pasaron 201 días entre cada momento y agradezco a Dios por todas las enseñanzas que me dio en este tiempo por la fortaleza y resiliencia para recuperarme en menos tiempo del previsto y hacerlo de gran manera", expresó 'Lava'.

El mensaje de Pablo Lavandeira tras volver a jugar en Alianza Lima/Foto: Instagram

"A todos los que me ayudaron en mi recuperación, al área médica del club, al Dr Ortega, el Dr Gómez, al área kinesiológica por su trabajo dedicado, su profesionalismo y por bancarme día a día con mis malos ratos y cuestionamientos. Al área de nutrición por darme las mejores herramientas Lic Veramendi y a todos los que estuvieron apoyándome y dando su granito de arena en mi mejoría", agregó.

Además, el mediocampista uruguayo nacionalizado peruano también resaltó el apoyo que le brindó su familia en la época de su lesión. Recordemos que la última vez que había jugado con los íntimos fue en el mes de mayo cuando el equipo afrontaba la fase previa de la Copa Libertadores 2025.

"A todos ustedes por su apoyo, buenos deseos y muestras de cariño constantes en estos más de seis meses. A los amigos de siempre que estuvieron en los momentos más duros. Y sobre todo a mi familia. Especialmente a mi esposa y mis dos hijos y junto con eso también pedirles disculpas porque fueron los que pagaron los platos rotos de mis malos humores de mis silencios de mis momentos de tristeza y locura seguiendo a mi lado sin juzgarme y dándome todo su amor incondicional, los amo. Estoy de regreso", sentenció.

Los números de Pablo Lavandeira con Alianza Lima este 2025

El también atacante de Alianza Lima registra actualmente 14 compromisos por la Liga 1 y Copa Libertadores 2025, además de 1 gol, 1 asistencia en un aproximado de 943 minutos. La hinchada espera que Lavandeira sea clave en los Playoffs del torneo local.