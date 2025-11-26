Alianza Lima luce a guardameta de talla internacional e ilusiona a sus hinchas

Alianza Lima busca cerrar de la mejor manera la temporada 2025 tras no lograr el título nacional. A poco de las semifinales de los playoffs de la Liga 1 2025 frente a Sporting Cristal, el club blanquiazul ultima detalles para el primer partido con presencia de sus máximas figuras.

De acuerdo a una reciente publicación, se revelaron algunas imágenes de los entrenamientos del equipo de Néstor Gorosito, ilusionando a los aficionados con lograr el objetivo. Cabe mencionar que el vencedor de esta llave enfrentará a Cusco FC para determinar quién queda como Perú 2 y clasificar así de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Alianza Lima captó la atención de los hinchas en redes sociales

Resulta que Alianza Lima presumió a su arquero titular de talla internacional, quien llegó esta temporada para adueñarse del arco blanquiazul. Se trata de Guillermo Viscarra, que al igual que el resto de sus compañeros, trabaja enfocado en los próximos encuentros frente a los celestes.

Aunque solo se trata de una fotografía del popular ‘Billy’ entrenando con el resto del plantel, lo cierto es que ilusiona a los hinchas, quienes esperan superar esta llave ante un duro rival que no les dejará el camino fácil, lo que promete un partido lleno de emociones de principio a fin.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Alianza Lima por los playoffs de la Liga 1 2025?

Las semifinales de los playoffs de la Liga 1 2025 inicia con Sporting Cristal como local. El partido se desarrollará en el Estadio Nacional el martes 2 de diciembre. La vuelta se realizará en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria el sábado 6 de diciembre.

¿Dónde ver los playoffs de la Liga 1 2025?

Los partidos de los playoffs de la Liga 1 2025 serán transmitidos EN VIVO a través de las pantallas de L1 MAX y vía streaming por la aplicación L1 MAX Móvil, quien se encarga de pasar los encuentros de todos los equipos involucrados en esta etapa del torneo.