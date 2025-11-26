Delantero que interesa en Sporting Cristal se pronuncia sobre posible llegada: "Hay cláusula"

Sporting Cristal busca superar los playoffs de la Liga 1 con el objetivo de quedarse con el cupo de Perú 2. En paralelo, la dirigencia ya trabaja en la planificación del plantel para la siguiente temporada, evaluando posibles fichajes. En medio de ese panorama, un destacado delantero, que ha despertado el interés, se pronunció sobre la posibilidad de vestir la camiseta celeste. ¿De quién se trata?

Facundo Callejo es uno de los delanteros más cotizados del fútbol peruano, luego de su notable temporada con la camiseta de Cusco FC, donde se ha consagrado como el máximo goleador de la Liga 1 2025. Por ello, ha despertado el interés de diversos clubes, siendo uno de ellos el elenco rimense.

En ese sentido, durante el delantero conversó con el programa 'L1 Radio' y se pronunció sobre los rumores de una posible salida del elenco cusqueño ante el interés de Sporting Cristal en su fichaje. No obstante, Callejo recalcó que mantiene un contrato a largo plazo con Cusco FC y tiene la motivación de poder cumplirlo, a pesar de que posee una clausula de salida.

"Tengo contrato hasta el 2027 con Cusco FC. Sobre los intereses, a mí no me ha llamado nadie. Hay cláusula sí, pero es algo que ya tienen todos los jugadores, hoy por hoy es raro que no haya. Me motiva quedarme en Cusco FC a nivel familiar, hay que hacer un análisis y ver la idea que tiene el club. No hay que mirar para otro lado", expresó el atacante argentino.

De esta forma, el atacante que lleva 24 goles en la temporada disipó los rumores de una posible transferencia al elenco bajopontino y confirma su permanencia con los 'dorados' para la Liga 1 2026.

Facundo Callejo interesa en Sporting Cristal

Durante el programa 'Los Reba', el comentarista deportivo, Diego Rebagliati, sorprendió a los hinchas al indicar que la dirección deportiva de Cristal tiene como prioridad concretar el fichaje de Facundo Callejo ya que su clausula de recisión es accesible para las arcas del club.

"La prioridad de Cristal era Callejo, a quien iban con todo. Y creo que tiene una cláusula no muy alta. Le han renovado el contrato, pero pienso que en el transcurso de este año la cláusula sigue siendo la del contrato anterior", indicó