Sporting Cristal da la sorpresa y logra firma de mediocampista por todo el 2026: "Vínculo por 1 año"
Con miras a la temporada 2026, Sporting Cristal no se queda con los brazos cruzados y confirma firma de mediocampista para ilusionar a los hinchas.
Sporting Cristal anunció por todo lo alto la firma de mediocampista para seguir fortaleciendo su plantel de cara al 2026. Dado que no se logró el título nacional en el 2025, la directiva viene haciendo esfuerzos para sostener a su base con miras a la siguiente temporada, ¿De quién se trata?
Se trata de la volante Rihanna Requena, quien es una futbolista formada en la institución celeste y que busca consolidarse en el primer equipo. Es claro que la escuadra 'rimense' suele quedarse a un paso del título nacional, por lo que no quieren dejar nada al azar a poco de cerrar el 2025.
A través de las redes sociales, Sporting Cristal Femenino anunció por todo lo alto la firma de su canterano por una temporada más. La futbolista de la categoría 2007 sigue recibiendo el respaldo del comando técnico y directiva, por lo que a sus 18 años espera trabajar al máximo nivel y darle alegría a los aficionados.
"¡Nuestra canterana renueva con la Celeste! Rihanna Requena amplía su vínculo por 1 año para seguir aportando al mediocampo", informó Sporting Cristal Femenino en sus redes sociales.
Sporting Cristal confirma renovación de Rihanna Requena.
Rihanna Requena convocada a la selección peruana
En este 2025, Rihanna Requena ha sido observada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que integre las categorías menores de la selección nacional. Poco a poco viene consiguiendo su gran cometido de ser referente del fútbol femenino en el país, por lo que ahora espera tener un gran rendimiento a lo largo del 2026, sabiendo que el conjunto celeste tiene la obligación del título de la Liga Femenina.
