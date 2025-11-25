¡Lo último! Se confirmó llave definitiva entre Sporting Cristal vs Cusco FC: Todos los detalles

Sporting Cristal quiere cerrar el año con una alegría para su hinchada. Dado que terminaron los partidos del Torneo Clausura, ahora quedaron conformados las llaves en el que se confirma de último momento que los celestes se verán cara a cara contra Cusco FC, ¿Qué pasó en la definición?

Sporting Cristal vs Cusco FC: llave confirmada a partido único

Se trata del Clausura del Torneo Juvenil Sub 18, en el que Sporting Cristal lideró el grupo A del mencionado certamen y ahora enfrentará a Cusco FC por los cuartos de final. Este cotejo será a partido único en el que los celestes serán locales por tener mejor puntuación que el rival. El conjunto 'dorado' fue segundo del grupo C con 15 unidades, mientras los 'rimenses' terminaron líderes del grupo A con 26 puntos.

Sporting Cristal goleó 4-0 a UTC por el Torneo Juvenil Sub 18. Foto: Formativo Sporting Cristal.

Los celestes golearon 4-0 a UTC en Cajamarca y con ello corroboraron su primer lugar del grupo A con una amplia diferencia de puntos sobre su más cercano perseguidor: Atlético Grau. Ahora, el equipo del Rímac, quien viene de ser campeón del Apertura, buscará superar llave por llave para consagrarse con el título y proclamarse monarca absoluto del Torneo Juvenil Sub 18.

Llaves de cuartos de final del Torneo Juvenil Sub 18 - Clausura

Sporting Cristal vs Cusco FC (1)

Universitario vs Atlético Grau (2)

Alianza Lima vs Juan Pablo II (3)

FBC Melgar vs Sport Boys (4)

Estos partidos se jugarán a partido único, mientras que las llaves de semifinales serán de ida y vuelta. Los celestes se perfilan como amplios favoritos para quedarse con el título, pero no se confiarán en el afán de darle una alegría a sus aficionados: