Entradas para Sporting Cristal vs Alianza Lima por Playoffs de la Liga 1: precios y dónde comprar

Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima en el Estadio Nacional por la ida de la 'semifinal' de Playoffs de la Liga 1 2025. El cuadro celeste anunció por todo lo alto el precio de sus entradas para que sus seguidores alienten en las tres tribunas habilitadas, de momento, en el mencionado recinto deportivo.

Entradas Sporting Cristal vs Alianza Lima: precios

Revisa los precios de entradas para el partido entre Sporting Cristal vs Alianza Lima a disputarse en el Estadio Nacional:

Popular Sur: 34.90 | 19.90 soles (Niño)

Oriente Baja Central: 99.90 | 50 soles (Niño)

Oriente Intermedia Central: 109.90 | 59.90 soles (Niño)

Oriente Alta Central: 89.90 | 50 soles (Niño)

Oriente Alta y Baja Lateral Norte y Sur: 69.90 | 39.90 soles (Niño)

Oriente Intermedia Lateral Norte y Sur: 79.90 | 49.90 soles (Niño)

Occidente Intermedia Central Pullman: 199.90 soles

Occidente Baja Central: 149.90 | 99.90 soles (Niño)

Occidente Intermedia Central: 169.90 | 109.90 soles (Niño)

Occidente Alta Central: 129.90 | 89.90 soles (Niño)

Occidente Alta y Baja Lateral Norte y Sur: 109.90 | 69.90 soles (Niño)

Occidente Intermedia Lateral Norte y Sur: 119.90 | 79.90 soles (Niño)

Entradas para la ida de los Playoffs entre Sporting Cristal vs Alianza Lima.

¿Dónde comprar las entradas para ver Sporting Cristal vs Alianza Lima vía Joinnus?

El partido de ida entre Sporting Cristal vs Alianza Lima se disputará en el Estadio Nacional, y podrás adquirir las entradas vía Joinnus a través de tu teléfono móvil o PC.

En primera instancia, debes tener una cuenta habilitada con dicha plataforma y luego ir al link que te brinda para elegir la tribuna de tu agrado y la cantidad de boletas que deseas obtener. De momento, el Club Sporting Cristal indica claramente que sólo se jugará con hinchada local.

Sporting Cristal indica que partido contra Alianza Lima será con hinchada local.

Una vez que accedes te pedirá tus datos respectivos, así como el método de pago ya sea con tarjeta de crédito o débito. Una vez que completes los pasos de compra, se enviará las entradas digitales para que luego se lleven impreso al recinto deportivo. Asimismo, tendrás una copia de seguridad en tu correo.