Sale a la luz la frase de Valera contra Barcos y revelan que influyó en su salida de Alianza | VIDEO

Mientras los hinchas de Alianza Lima asimilan que Hernán Barcos no seguirá en el club 'blanquiazul' desde la próxima temporada, salen a la luz diversas versiones sobre la decisión del adiós al 'Pirata', y la que mayor fuerza tomó es que la relación con el resto del plantel está desgastada.

En el programa 'Línea de 5', Elo Bengoechea reveló lo que Alex Valera le dijo al delantero argentino en el último clásico y lo que ocasionó que este explotara. Además aseguró que este enfrentamiento terminó por desquebrajar el ambiente en el equipo de la Victoria.

"Un punto importante fue cuando Alex Valera le dijo 'soplón' a Barcos en el clásico. Si bien nunca nadie se lo dijo en la cara, en Alianza sí lo trataban de soplón. Por atrás, porque nadie nunca se lo dijo en la cara", inició en su relato la periodista deportivo.

Bengoechea añadió que la molestia del 'Pirata' fue porque creyó que esto pudo ser compartido por los jugadores de la 'Bicolor': "Hernán se enojó, en ese momento, con los que formaban parte de la selección. ¿Cómo se enteró Valera que le decían así? Él cree que fue por los de la selección. Ahí termina de romperse todo el plantel".

Finalmente, en el mismo programa señalaron que la actitud del exGremio fue lo que desencadenó que haya molestias en el resto del equipo, pero que incluso no había cercanía con el entrenador Néstor Gorosito.

"En su momento le comunicaron a 'Pipo' Gorosito que solo uno de los delanteros se iba a quedar en el plantel de cara al 2026. Él dijo que, si se tenía que quedar uno, prefería que fuera Guerrero. Su decisión se basó en lo deportivo y en que su relación con Barcos no era la mejor", sentenció,