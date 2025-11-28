- Hoy:
Uribe elogió a Hernán Barcos y habló sobre una posible llegada a Cristal: "Conversar con..."
Julio César Uribe se rindió ante la trayectoria de Hernán Barcos y no descartó de forma tajante una posible incorporación del 'Pirata' a Sporting Cristal para el 2026.
Tras confirmarse que no seguirá en Alianza Lima para la campaña 2026, son varios los clubes donde Hernán Barcos ha sonado como refuerzo y uno de ellos es Sporting Cristal, que quiere conformar una plantilla competitiva para la siguiente temporada.
Recientemente diferentes periodistas deportivas han asegurado que el 'Pirata' no está en los planes del elenco rimense; sin embargo, faltaba que lo confirme o desmienta un miembro de la dirigencia del club y recientemente se pronunció Julio César Uribe.
El director general de fútbol del cuadro celeste aseguró que primero deberá conversarlo con el comando técnico y también con los otros directivos para llegar a un acuerdo si finalmente se opta por incorporar al delantero argentino, que además no ocupa plaza de extranjero.
Video: Ovación.
"Es un tema que primero tenemos que conversar con el técnico, su opinión de Paulo (Autuori) siempre es muy importante y después consensuarlo con la directiva. Por respeto a un jugador que no necesita presentación, que solamente hay que felicitarlo su excelente trayectoria, su gran productividad y en el lugar donde se le considere, está por demás merecido. Nosotros a lo nuestro que es el playoff con Alianza y no estamos pensando en otra cosa", declaró el 'Diamante', quien reiteró que está concentrado en el partido de semifinales.
"Estamos pensando en los partidos, después tendremos tiempo para tomar las decisiones que correspondan", agregó Uribe tras el partido de leyendas que disputó el último jueves previo a la final de la Copa Libertadores 2025.
Hernán Barcos conversa con Sport Boys
Hernán Barcos viene negociando su posible incorporación a Sport Boys. El club rosado ya le hizo llegar una oferta y lo quiera por dos temporadas, de cara a su centenario, que se celebra en 2027.
