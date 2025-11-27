- Hoy:
Navarro dio firme calificativo a Hernán Barcos tras confirmarse que se va de Alianza: "Es..."
Franco Navarro, gerente deportivo de Alianza Lima, no se guardó nada y dio fuerte calificativo a Hernán Barcos tras hacer oficial la salida del delantero de Alianza Lima.
Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima de cara a la temporada 2026 de la Liga 1 y la Copa Libertadores. Tras esto, el gerente deportivo del club íntimo, Franco Navarro, fue entrevistado y dio un fuerte calificativo sobre el saliente delantero de 41 años.
PUEDES VER: Franco Navarro rompió su silencio y explicó la salida de Hernán Barcos de Alianza: "No hay..."
Franco Navarro dio fuerte calificativo a Hernán Barcos tras confirmarse que se va de Alianza Lima
En la conversación con la periodista Ana Lucía Rodríguez, Navarro fue contundente acerca de la salida de Barcos, dejando en claro que fue una decisión deportiva que se tomó con la razón y no con el corazón.
Además, dentro de su explicación, el dirigente deportivo de Alianza manifestó que el 'Pirata' es uno de los extranjeros más importantes que han pasado por la escuadra blanquiazul.
Video: L1MAX
"Nosotros le manifestamos que las puertas están abiertas en el club. Él necesita irse como corresponde, como lo que es. Uno, por no decir, es el mejor extranjero que ha pasado por la institución", comenzó diciendo.
"Nosotros le vamos a dar todo lo que él necesita, si quiere ser técnico, director deportivo u otra cosa, le vamos a dar todas las facilidades en el club", agregó.
Estas palabras de Franco Navarro son una demostración de respeto hacia Hernán Barcos por toda su trayectoria deportiva, así como por lo realizado en Alianza Lima durante 5 temporadas.
"Cuando él decida retirarse profesionalmente, merece una despedida acorde a su trayectoria en Alianza Lima, en el momento que él elija. En la Noche Blanquiazul o en la fecha que prefiera", concluyó.
Además, para el gerente deportivo de Alianza, es más que claro que Barcos no es solo un futbolista que pasó por el club, sino alguien que se merece una despedida cuando él mismo lo requiera.
Hernán Barcos es catalogado el mejor extranjero de Alianza Lima
Es importante mencionar que durante sus 5 años en Alianza Lima, Hernán Barcos logró dos títulos nacionales en las temporadas 2021 y 2022. Además, fue considerado el mejor jugador de la Liga 1 en esas mismas temporadas donde se consagró campeón.
Este 2025, ayudó con sus goles a que el cuadro blanquiazul tenga su mejor nivel en torneos internacionales, eliminando a históricos clubes como Boca Juniors en la Copa Libertadores y Gremio en la Copa Sudamericana, por lo que ser catalogado como el mejor extranjero que pasó por Alianza no es ilógico, según Franco Navarro.
